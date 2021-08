Volano gli stracci nella Lega. Il deputato da sempre contrario: “Ho fatto il possibile ma ho perso. Mi scuso con tutti voi”

Green pass, LEGA, “Grande sconfitta” Tutta scena, a Borghi gli hanno fatto fare la parte del Bimbominkia (che gli riesce benissimo) per raccattare voti no-vax, anche se sono a livello di decimali,,,, ma si sa tutto fa brodo. Beh, mi piace questa forte contrapposizione fra i due “desperados” tanto che se alla fine si annullassero a vicenda sarebbe un bel passo avanti per una sana Lega di Governo. Gli stracci li tira capitan Nutella che ancora non sa che rotta prendere forse vuole o vorrebbe cercare di imitare MATTEO RENZI! ma ci vuole competenza politica istituzionale e costituzionale, ma perché non parlate della ditta Grafica Veneta che faceva venire i pachistani per sfruttarli e di quella donna di origine araba che è morta perché l’azienda pensava più al profitto che alla sua incolumità. Ma voi non eravate contrario agli extra comunitari ora li fate venire per renderli schiavi o se non vi servono possono morire in mare. Qualcuno cortesemente informi Claudio Borghi che, se sente il bisogno di “mettere la faccia”, in Italia è pieno zeppo di gabinetti (nel senso di “ltazze del cesso) in cui stanno benissimo tanto la sua faccia che le sue idee (e non ho abbastanza virgolette da mettere intorno alla parola idee, quindi non ci provo nemmeno).

Stavolta hanno perso loro, ma ci guadagnano gli italiani.

Nel 2018 portando lo spread da 120 a 350 ha vinto lui, ma adesso che il Tesoro paga la cedola Btp al 3,2% di interessi fino al 2028 è chiaro che ci perdono gli italiani. Dovrebbe vivere nascosto, e risarcire il danno. Sette miliardi di € dicono i conti in Banca d’Italia.

Ma quando le idee non passano attraverso i neuroni…

Beeh!! almeno il Capitone è coerente rispetto a Borghi. Diceva che voleva pulirsi il cul.0 con la bandiera italiana e adesso coerentemente su quella faccia di cul.0 ci mette il tricolore della mascherina.

OK dai non diciamo queste cose lo sapete che Borghi è un economista da premio nobel se il paese segue le sue ricette diventerà la prima potenza economica del mondo se non fallirà prima.

Volete parla del capitan Nutella ma lo sapete che lui è una mente eccelsa in fatti e andato in Europa e tutti sono rimasti meraviglianti di quanti proposte ha fatto poi quando era nel parlamento italiano si e fatto vedere per la sua intelligenza è quando e stato al governo il ministero da lui diretto avuto un input grandioso in fatti a rimpatriato extra comunitari più di tutti gli altri messi assieme si parla di una cifra che supera il milione non contendo a chiesto agli italiani di avere più potere perché era inebriato di mojito non solo questo ma voleva subito l’elezione perché lui era il ducetto e la costituzione non valeva.

PS.è un commento ironico lo so di che pasta sono fatti cioè dei quaquaraqua.Di solito cerco di non parlare di certe cose i fisici come parlate voi LEGAIOLI hanno capito che nel nostro cervello c’è una regione che funziona come un computer quantistico in cui i pensieri si coalizzano dentro certi schemi che noi abbiamo maturato. Poi molte volte è importante è l’apparenza se poi non c’è sostanza non importa, cosi e il CAPITONE&C con paroloni cercano di attirare l’attenzione degli altri.

Volano gli stracci nella Lega. Il deputato da sempre contrario: "Ho fatto il possibile ma ho perso. Mi scuso con tutti voi"

