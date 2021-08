Ieri in Consiglio dei Ministri ho presentato la Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026. Per la prima volta nella sua storia l’Italia si dota di uno strumento che indica con chiarezza la direzione delle politiche che dovremo realizzare nei prossimi anni per portare nel Paese vera e piena parità. Lavoro, reddito, competenze, tempo e leadership sono le cinque priorità da raggiungere, con obiettivi e target dettagliati e misurabili, entro il 2026. Il documento, che è strategia di riferimento per l’attuazione del #Pnrr e del #FamilyAct, è il frutto di un lavoro che ha coinvolto le amministrazioni, le parti sociali e realtà associative. Tutti insieme abbiamo tracciato la strada che consentirà al Paese di crescere e di farlo grazie alle competenze, alla creatività e al talento delle donne.

GENTE QUESTO E FARE POLITICA QUESTO E FARE L’INTERESSE DEL POPOLO ITALIANO.

Qui il comunicato del Dipartimento per le Pari Opportunità:

PARI OPPORTUNITÀ, BONETTI: PRESENTATA LA STRATEGIA NAZIONALE PER LA PARITA’ DI GENERE 2021-2026

La Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti ha presentato oggi in Consiglio dei Ministri la prima Strategia nazionale per la parità di genere. Prima del passaggio in Consiglio dei Ministri, la stessa Strategia era stata oggetto di informativa in Conferenza Unificata, riscuotendo consenso e approvazione da parte dei rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

La Strategia nazionale, che si ispira alla Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione europea, con una prospettiva di lungo termine, rappresenta lo schema di valori, la direzione delle politiche che dovranno essere realizzate e il punto di arrivo in termini di parità di genere. Per il Governo italiano, la Strategia Nazionale per la parità di genere è di riferimento per l’attuazione del PNRR e per la riforma del Family Act. Il documento strategico è il risultato di un percorso ampio e partecipato che ha coinvolto le amministrazioni, le parti sociali e le principali realtà associative. Cinque le priorità: Lavoro, Reddito, Competenze, Tempo e Potere, con obiettivi e target dettagliati e misurabili, da raggiungere entro il 2026. L’obiettivo è guadagnare 5 punti nella classifica del Gender Equality Index dell’EIGE.

