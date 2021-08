È il linguaggio, il lessico che forma il pensiero. La scelta delle parole è importante. Stiamo chiamando reddito di cittadinanza una cosa che non lo è. E se non si interviene ANCHE su questo, purtroppo, il marketing politico a uso populista avrà sempre la meglio.

Tradotto: qualsiasi modifica dovrà necessariamente anche essere VENDUTA bene, altrimenti ci sarà sempre la levata di scudi..

UNA PICCOLA PREVISIONE PER IL FUTURO.

Queste due strade…

1) abolire il Reddito di Cittadinanza e, contemporaneamente, sostituirlo con un nuovo meccanismo

2) lasciare formalmente in vigore il Reddito di Cittadinanza ma togliendo la parte sulle politiche attive e cambiandolo radicalmente per quanto concerne la parte di contrasto alla povertà. 3)Introdurre, per gradi, il REDDITO DI BASE.

Il reddito di cittadinanza non è tale, è sempre stato un imbroglio lessicale. Un VERO reddito universale, o di base (Basic income), che è in discussione e sperimentazione in tutto il mondo tranne da noi, che siamo la patria del lavorismo, deve essere individuale e incondizionato, cioè non vincolato alle famose politiche attive del lavoro. Il reddito di gigginanza, che in verità è un accrocchio sballato, pur non funzionando, è workfare liberista, introdotto con decenni di ritardo e proprio quando il mondo sta prendendo atto che siamo in epoca di post-lavoro e che questa impostazione non ha più senso.

…portano esattamente allo stesso identico risultato: un nuovo strumento, che si potrà chiamare come volete, ma che funzioni decisamente meglio.

Nei prossimi mesi, la lotta sarà tra chi preferisce la strada 1) e chi la strada 2-3) – oltre ovviamente al mantenimento del nome “reddito di cittadinanza” – perché l’unica cosa che conta sarà poter dichiarare vittoria a favore di social o telecamere.

Auguri e buona lotta. Io preferisco concentrarmi su come deve essere il punto di arrivo (il nuovo strumento).

UNA PICCOLA PREVISIONE PER IL FUTURO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo