Rapporto Onu sul clima: “Il peggio deve ancora venire” Il report sull’emergenza climatica. Livello dei mari mai cresciuto così in fretta, record concentrazione Co2

È un vero e proprio “codice rosso per l’umanità”, per usare le parole di Guterres, il rapporto sul clima del Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico (Ipcc) delle Nazioni Unite, presentato oggi. “Il peggio deve ancora venire e a pagarne il prezzo saranno i nostri figli e nipoti, più che noi stessi”., si legge nell’introduzione. La ricetta per riportare il termometro in equilibrio consiste nel dimezzare le emissioni di gas serra entro il 2030 e portarle a uno zero netto entro il 2050. Se non si inverte la rotta, evidenziano gli scienziati, nel 2030 potremmo arrivare a 1,5 gradi e nel 2.100 fino a 4.

Alla pubblicazione hanno lavorato 234 scienziati di 195 Paesi riuniti dal 26 luglio a porte chiuse e virtualmente per negoziare riga per riga, parola per parola, le previsioni degli esperti Onu sul clima che aggiornano le ultime stilate sette anni fa. Il tutto, mentre si susseguono disastri naturali in tutto il mondo, dalle inondazioni in Germania e Cina ai maxi incendi in Europa e Nord America.

“Credo sarà uno dei più importanti rapporti scientifici mai pubblicati”, ha dichiarato sui social la climatologa Corinne Le Quèrè, non presente tra gli autori del documento, che arriva a tre mesi dalla conferenza sul clima COP26 delle Nazioni Unite a Glasgow (Scozia), ritenuta cruciale per il futuro dell’umanità.

Una delle questioni centrali sarà la capacità del mondo di limitare il riscaldamento globale a +1,5 C rispetto all’era preindustriale, obiettivo ideale dell’Accordo di Parigi. Oltre quella soglia, le ripercussioni sulla vita delle persone potrebbero essere molto incisive: con 1,5°C di riscaldamento globale, infatti, ci si attende un incremento del numero di ondate di calore, stagioni calde più lunghe e stagioni fredde più brevi. Con un riscaldamento globale di 2°C, gli estremi di calore raggiungerebbero più spesso soglie di tolleranza critiche per l’agricoltura e la salute”. Secondo il co-presidente del Gruppo di Lavoro I dell’IPCC, Panmao Zhai “i cambiamenti climatici stanno già influenzando ogni regione della terra, in molteplici modi. I cambiamenti che stiamo vivendo aumenteranno con un ulteriore incremento del riscaldamento”, ha detto

Mai così tanta Co2. Nel 2019, le concentrazioni atmosferiche di Co2 erano le più alte degli ultimi 2 milioni di anni e quelle dei principali gas serra (metano e biossido di azoto) le più elevate degli ultimi 800.000 anni; negli ultimi 50 anni la temperatura della Terra è cresciuta a una velocità che non ha uguali negli ultimi 2.000 anni.

Aumento di eventi estremi senza precedenti. Il Pianeta subirà un aumento “senza precedenti” di eventi meteorologici estremi come ondate di calore, siccità, nubifragi o inondazioni anche se il riscaldamento globale sarà limitato a +1,5 gradi centigradi: “Sperimenteremo eventi senza precedenti, sia per la loro portata, la loro frequenza, il loro tempo o la loro posizione”, hanno osservato gli scienziati, avvertendo che alcuni di questi fenomeni possono verificarsi contemporaneamente, si legge nel report.

Rapporto Onu sul clima. “Il peggio deve ancora venire”

Non c’è alcun dubbio che una parte determinante dei cambiamenti climatici sia a causa della idiozia, irresponsabilità e arroganza delirante umana.

Tutti i dati scientifici disponibili lo mostrano, e una semplicissima osservazione dei devastanti cambiamenti in atto pure.

E anche ci fossero dei dubbi, tu cosa fai, nulla? Aspetti l’autodistruzione?

Ma quanto ve lo meritereste, davvero.

ORA !Una società umana fondata sul consumo per potersi mantenere alto il tenore di vita non credo possa promettersi delle date così stringenti per ridurre le emissioni. Ogni innovazione tecnologica promette di consumare meno, ma nessuno parla che dobbiamo radicalmente cambiare le abitudini e nemmeno ce lo vogliamo sentir dire.

Per esempio, tutti noi parliamo di turismo ma per il clima è meglio se stiamo e staremo tutti casa. Avere l’auto elettrica poco importa per le emissioni….la vedo dura! Il countdown per la fine dell’umanità è cominciato da tempo. La vita sopravvivrà in altre forme ovviamente. Triste, ma inevitabile lasciare quest’eredità ai nostri figli perché nessuno, anche di fronte ad eventi estremi, rinuncerà al suo benessere. Sono 70 anni che i ricercatori seri hanno lanciato l’allarme ma tutti a fott…sene prendendoli in giro e puntando tutto sul consumo ed il profitto, poi compromessi su compromessi perché non ci si vuol fermare, la natura non bara e gioca a carte scoperte da sempre ed é lei che vince, in ogni caso a noi non resta che riflettere ma la lezione non é ancora troppo dura e continuiamo a barare.

E non prendiamocela troppo con i politici, prendiamocela con noi. Esempi. Una carbon tax concreta, quella di Macron, è stata ferocemente osteggiata, con il plauso anche del nostro partito sedicente ambientalista. 35 anni fa abbiamo bocciato con percentuali bulgare il nucleare, e d’altra parte ci opponiamo ferocemente a pannelli solari e pale eoliche che siano in vista o a trafori che consentirebbero di risparmiare sui TIR ( anche qui con il plauso del sedicente partito ambientalista). Infine non si riesce a trovare un sito per sistemare le scorie. La vedo grigia. Nessuno (politica compresa) ha voglia di fare dei sacrifici….o di prendersi delle responsabilità. Ora però è tardi, mezza Italia brucia e la gente perde anche case e terreni. Veramente brucia Grecia, Turchia, America del sud e del nord, Australia, grosso modo il mondo intero e tutti se ne fottono, personalmente camperò ancora pochi anni ma per i nostri figli e nipoti saranno stica### .Come sempre i nodi arrivano, prima o poi, al pettine.

Rapporto Onu sul clima: “Il peggio deve ancora venire” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo