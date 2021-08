Vincere la mafia con la forza della parola. LEI VI COMPRA CON IL R,D.C. TENETELO SEMPRE PRESENTE.

“Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene.“ La frase è di Paolo Borsellino. Per attuare questo traguardo Peppino Impastato, Giancarlo Siani, Pippo Fava hanno perso la vita. Ho citato i più noti perché evocano un passato doloroso e allo stesso tempo richiedono una riflessione sul valore della libertà d’espressione in rapporto alla verità. Parlare di mafie, di corruzione, di evasione fiscale è diventato sempre più difficile. È sempre più sconveniente affrontare in pubblico questi temi. Sono rimasti in pochi quelli che hanno ancora la forza e il coraggio di parlarne alla radio, alla televisione o scriverne in articoli di giornale. Il valore dell’informazione, della testimonianza, della giustizia e della verità è in carico ad ognuno di noi, non solo agli operatori dell’antimafia. Chi è in grado di smuovere le coscienze dei più giovani deve impegnarsi in prima persona.

Non si può più restare alla finestra e guardare come il crimine dilaga senza far nulla. Penso, ad esempio, all’azione costruttiva di molti cantanti famosi. Quando aprono i loro concerti live potrebbero riservare cinque minuti per parlare delle mafie ai giovani. Il mondo dello sport – il calcio in primis – perché non lancia un messaggio sociale antimafia ai più giovani con i suoi esponenti più rappresentativi? Il nostro Paese potrebbe migliorare se tutti avessero coraggio di parlare del peggior cancro che uccide la nostra gioventù. Se tutti ne parlassero dove e quando possono, l’alto numero di minacce contro chi lotta le mafie diminuirebbe o forse addirittura scomparirebbe. La violenza contro queste persone esiste perché spesso i nostri paladini sono pochi e isolati. Creiamo attorno a loro un cordone di solidarietà e di vicinanza anche dal punto di vista mediatico. Dimostriamo quanto ancora sia vivo il germe della reazione sociale (associazionismo, sport, cinema, spettacolo). Un modo per metterci tutti quanti la faccia e far sapere che chi lotta le mafie non è isolato poiché ci sono al suo fianco anche tutti gli altri membri della società civile.

Sono convinto che il mondo dello sport, del cinema e dello spettacolo possano e debbano fare la loro parte mediante una testimonianza manifestata proprio come esercizio di cittadinanza sociale. Diritto di cronaca e libertà d’informazione presuppongono anche un dovere di cittadinanza di ognuno di noi. Chi ha influenza nel mondo dei giovani può riuscire a coinvolgerli nella conoscenza delle mafie. Pensiamo a personaggi noti come Vasco Rossi o Antonello Venditti (ne cito due tra i miei preferiti) o come (Mancini, Donnarumma e Chiesa ne cito alcuni più noti in questo frangente) che parlano delle mafie e di chi le lotta sui telegiornali, rimbalzando da un canale all’altro e diventando virali sul web. Parlare della mafia alla radio, in televisione, sui giornali vuol dire anche questo. Occorre ripensare e realizzare un’iniziativa comunicazionale moderna per accendere i riflettori su questo tema soprattutto nell’universo complesso dei più giovani.

A me è venuta questa idea. Sarà bizzarra, presa sottogamba, ma è una riflessione per provare a costruire una “scorta mediatica” in sostegno di chi lotta ogni giorno le mafie. Il mio è un semplice appello ed ha il solo scopo di invitare chi ha maggiore notorietà tra i più giovani a recuperare e diffondere la conoscenza delle mafie e del male che arrecano ai nostri figli. Chi può parlare ai più giovani con ottime possibilità di ascolto se non i loro idoli? Sarebbe utile riportare l’attenzione sul tema del contrasto alle mafie e alla corruzione inserendolo nuovamente tra le priorità dell’agenda politica e mediatica del Paese. Sicuramente il mio compianto maestro Antonino Caponnetto ne sarebbe felice. Sarebbe bello poter leggere dopo la pubblicazione di quest’articolo che alla redazione saranno arrivati numerosi aderenti all’iniziativa.

Non ostacoliamo la comunicazione antimafia. Ampliamola in tutto il territorio italiano e non solo. Rompiamo il silenzio omertoso che è terreno fertile per il proliferare delle mafie. I personaggi più noti si uniscano concretamente alla struttura di protezione pubblica intorno a chi combatte in prima linea le mafie. La dinamica relazionale tra mafia e informazione è intricata e confusa. Per questo occorre un coinvolgimento diretto proprio di chi ha maggiore influenza sul mondo dei giovani. Per le mafie costruire consenso e legittimità sociale vuol dire anche evitare che i più giovani si pongano il problema imponendo il silenzio. Non parlare di mafie, perché l’argomento è sconveniente, indirettamente, significa essere contigui, compiacenti, perfino collusi. La qualità della nostra democrazia si misura anche dal coinvolgimento dell’intera comunità civile e sociale su questi temi. Pensate se a ogni concerto o all’inizio di ogni film ci fossero pochi minuti nei quali si parlasse delle mafie come un mini percorso informativo ed educativo per non smettere di raccontare chi ha contrastato le mafie, permettendo così anche la conoscenza del fenomeno criminale.

Se ognuno di noi pian piano cominciasse a non fare più il proprio dovere (anche per apatia) evitando di alzare il velo sul crimine, non vedesse, non ascoltasse e non parlasse più, si creerebbero inevitabilmente rapporti di compiacenza e di scambievole garanzia. Per le mafie è importante influenzare l’opinione pubblica, soprattutto i più giovani. Un’informazione scarsa, parziale o inesistente, pertanto, è ricercata e voluta da questi criminali. Mobilitiamoci tutti, il Paese oggi ha bisogno di un coinvolgimento globale nell’informazione proveniente da ciascuno di noi, dai più ai meno noti. Creiamo una rete che coinvolga i volti più noti nazionali e locali e assieme a tutti quelli che lottano le mafie, isoliamole e impediamole di continuare con le sue aggressioni criminali. L’arma più importante che abbiamo di fronte ai grandi poteri masso-mafiosi è l’informazione, è la verità. I volti più noti e più influenti tra i giovani scendano visibilmente in campo ricordando chi ha perso la vita per lottare le mafie ha lasciato questo suo sacrificio come eredità a noi tutti. Le mafie non sarebbero così potenti se non ci fossero le tante complicità, palesi e occulte, che gli permettono di esistere e di svilupparsi.

