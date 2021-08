IMPOSSIBILE TACERE! Chi decide di non vaccinarsi, qualunque motivo abbia, né accetti le conseguenze. La vita è fatta di scelte e non sciogliere i dubbi è una scelta. Le società sono fatte di diritti e di doveri, tu hai diritto di non vaccinarti, ma se la tua scelta comporta decisioni e misure per salvaguardare la salute pubblica, tu hai il dovere di accettarne le conseguenze.

Esempio: allora diciamo che nessuno è obbligato a fare il pilota, il medico, l’ingegnere o l’avvocato se non ha il titolo. Chi lo fa senza averlo è sanzionato. Se non sei vaccinato nessuno ti obbliga, ma devi restringere il tuo perimetro di rischio per gli altri. Se non ci credi devi farlo a tuo rischio, ma non puoi mettere a rischio la libertà degli altri.



Chi afferma di essere favorevole al Green pass a condizione che chi non c’è l’ha possa fare le stesse cose di chi si è vaccinato, sostiene in pratica che vaccinarsi è superfluo ai fini della ripresa della vita.

Nessuno è obbligato a prendere la patente, ma chi guida senza averla non può farlo ed è sanzionato perché mette a rischio la vita degli altri, oltre che la sua.

Si tratta di una limitazione alla piena libertà di movimento?

Togliere valore al Green pass equivale a toglierlo al vaccino e declassa i vaccinati a branco di idioti, come sostengono i NoVax.

Capisco l’ipocrisia di Salvini, è il suo stile.

Non capisco quella di Landini che si mette sotto i piedi decenni di lotte dure per l’affermazione del diritto alla salute dei lavoratori dentro i luoghi di lavoro.

Un ulteriore contributo, il suo, alla perdita dei valori e dell’identità della sinistra, preda del populismo, malattia infantile del nazionalsovranismo.

