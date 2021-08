MATTEO RENZI E LA Enews 725

– Oggi alle 18 a Viareggio;

1. Olimpiadi trionfali per l’Italia, grazie al CONI di Giovanni Malagò e a tutti gli atleti. Parte adesso la sfida di Parigi 2024. Poteva essere Roma la città delle Olimpiadi e avevamo tutte le carte in regola per farcela, eravamo i favoriti. Ma i Cinque Stelle hanno detto NO. I danni che il populismo ha fatto a questo Paese emergono a scoppio ritardato. Pensate a che emozione sarebbe stata vedere Jacobs o Tamberi difendere l’oro a Roma. E invece i francesi se la godono mentre noi dobbiamo ringraziare i grillini.

2. A proposito di danni Grillini: il Reddito di Cittadinanza. Questa legge è stata votata da Lega e Cinque Stelle e oggi trova il supporto di Pd e Leu. L’unico modo per bloccare questo spreco di soldi è un referendum. L’ho proposto nel libro “ControCorrente”. All’inizio non mi ha filato nessuno, come spesso accade con le nostre proposte. Poi quando hanno iniziato a capire che facevamo sul serio si sono spaventati ed è cominciato un diluvio di dichiarazioni. Le più simpatiche sono quelle di quei leader Cinque Stelle che fino a un mese fa dicevano: “Il Reddito di Cittadinanza non si tocca”. E ora dicono: “il Reddito di Cittadinanza si può migliorare”. Insomma: hanno già mollato. Io non so se si può migliorare. So per certo che non si può peggiorare, perché navigator & company sono un fallimento totale. Qui il mio articolo su “la Stampa” di qualche giorno fa, qui una precisazione sui numeri di Luigi Marattin. La verità è che noi dobbiamo prendere 500.000 firme, casa per casa, tavolino per tavolino. E le prenderemo con una straordinaria mobilitazione di Italia Viva, comune per comune. Sono certo che appena vedranno mezzo milione di persone pronte a chiedere il referendum sul Reddito di Cittadinanza, gli altri partiti abbandoneranno i toni polemici e il sarcasmo di queste ore. Stiamo stilando il calendario preciso della raccolta firme: intanto, per chi vuole tenersi pronto, qui la petizione per il referendum contro il Reddito.

3. Quelli che dicevano no ai grandi eventi, come le Olimpiadi e ancora prima l’Expo, sono gli stessi che dicono di no al Ponte sullo Stretto. Cambieranno idea. O cambieranno ritornello. Perché il Ponte si farà finalmente. Sì al Ponte, no al reddito di cittadinanza: così riparte il Sud.

Ho fatto un’intervista a “Libero”, la trovate qui. Graditi come sempre i commenti.

Un sorriso,





P.S. Le parole di Fausto Desalu sono le parole di una medaglia d’oro olimpica. Ma la medaglia d’oro andrebbe data anche a sua madre, una medaglia al valore civile.