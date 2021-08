Tentativi di depotenziare il green pass.Sindacati, Lega e un pezzo di M5s annunciano battaglia: via le sanzioni

Perché DITE “strana coalizione”? Sono i populisti. E’ normale che stiano insieme in queste situazioni. La Lega e Fratelli d’Italia SONO populista, il M5S ancor di più, e la CGIL di Landini idem.

Il green pass è un invito gentile a vaccinarsi, ma se non verrà accolto è giusto che si passi ad applicare sanzioni. Quanto ai controlli ha ragione la Lamorgese, essi devono solo consistere nella verifica che il pass presentato attesti la vaccinazione avvenuta, ma la verifica se è vero o falso compete alle autorità di pubblica sicurezza.

La posizione più insensata è quella di Landini. Allinearsi ai comportamenti dei gialloverdi è un forte titolo di demerito. In realtà dovrebbe far riflettere un attimo quando Landini praticamente dice quasi le stesse cose della Meloni sull’obbligo vaccinale. Dico solo, riflettere, evitando riflessi pavloviani in un senso o nell’altro. Landini segretario generale CGIL difende chi non si vaccina, chi non scarica green pass, chi non fa i tamponi. Chi garantisce e tutela tutti quei lavori, la maggioranza, che si è vaccinata, che ha scaricato il green pass o fa i tamponi. Chi li difende dal rischio che siano contagiati o che l’impresa chiuda per colpa di chi non rispetta le regole. Spero che sia solo in questa posizione, condivisa da lega e la parte dei grilli che rimpiange in governo con la lega e questo dice tutto. Spero che Cisl e Uil non lo seguano in questa pazzia che nulla ha di sociale e di sindacale.

Propongo a tutti i possessori di green-pass (legittimo) di non votare più i partiti che lo boicottano e di cancellarsi dai sindacati che fanno altrettanto.

Ma come si pensa di poter vincere le formidabili battaglie che si annunciano all’orizzonte (una su tutte: la transizione ecologica) se già, di fronte ad un problemino la cui gestione richiede soltanto un minimo di spirito di collaborazione, ci accapigliamo, tetragoni, nella difesa di inutili prese di posizioni che servono soltanto a farci perdere tempo e denaro, tirando in ballo la difesa dei sacri principi di libertà? Signori quelli della mia generazione, anni 50′, per andare a scuola hanno “obbligatoriamente” fatto il vaccino antipolio, il vaccino antivaiolo. Al servizio militare hanno fatto il mitico vaccino Diteper, nessuno si è sentito leso nelle proprie Libertà e/o diritti, anzi fortunato per aver evitato certe malattie. Dunque basta vittimismo e piangersi addosso, vaccinatevi e fatela finita. Ricordate i dialoghi di Platone sulla nascita della dittatura..

Perché DITE “strana coalizione”? Sono i populisti. E’ normale che stiano insieme in queste situazioni. La Lega e Fratelli d’Italia SONO populista, il M5S ancor di più, e la CGIL di Landini idem. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo