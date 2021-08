“L’Italia ha bisogno di uno strumento radicalmente diverso: stacchiamo la parte delle politiche attive, disincentiviamo il lavoro nero e coinvolgiamo i comuni”, dice il presidente della commissione Finanze alla Camera.

La mia intervista a Il Foglio .

Il reddito di cittadinanza, così com’è, nella migliore delle ipotesi ha dimostrato di funzionare molto male. Nella peggiore, di non funzionare per nulla.

Che cosa possiamo fare, in concreto, per sostituirlo con un qualcosa di più efficace e utile? (Se poi invece di “sostituire” preferite il verbo “migliorare”, personalmente non mi interessa: basta che il risultato finale sia una cosa radicalmente diversa da quella di oggi).

Qualche idea, sperando che il dibattito – alla ripresa dopo l’estate – possa andare oltre slogan e bandierine.. E se riattiviamo il reddito di inclusione? Ovviamente con il dovuto aumento della cifra. Perché credo che, come regole il reddito di inclusione sia a posto. Ripristiniamo il REI, finanziandolo con la stessa somma destinata al rdc ma denominandolo “nuovo reddito di cittadinanza”, così i grillini saranno contenti (e coglionati!).Il REI ha funzionato molto bene. Ci vuole più correttezza da parte dei servizi fiscali e maggiori controlli. Questa è un’altra storia che investe i predisposti alla compilazione dell’ISEE ed all’Inps che dovrebbe incrociare dati con Uff. Imposte. Chi non è tracciabile è escluso. Meno chiacchere più azione.

"Caro Draghi, ecco come ricostruire il Rdc". Parla Marattin (Iv)

