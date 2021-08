Eterno Papeete.Il numero di Salvini contro l’immigrazione non incanta più ed è ormai un problema politico (per lui)

Arrivano anche quest’estate barconi di immigrati e lo Stato italiano, senza più i decreti Salvini tra i piedi, cerca di accogliere, di fare il suo dovere: e non è mai inutile ricordare quanto si sia ancora lontani, come Europa e come Paese, da una coerente politica generale sull’immigrazione e quante vite umane ancora si annichiliscano nei nostri mari, e quanto ci sia da fare per una seria politica dell’accoglienza.

Tutto vero. Ma il clima è cambiato.

Tre anni fa l’allora governo dell’avvocato Conte, con Salvini al Viminale, faceva morire di stenti donne e uomini tenuti al largo dei nostri porti. Oggi non è più così. Solo Salvini non coglie che il tempo ha camminato più veloce dei suoi comizi.

Lo Ius Soli è bloccato dalla destra e finché i rapporti parlamentari sono questi non resta, come fa Enrico Letta, che ricordarne l’importanza morale.

La ministra Lamorgese, in difficoltà sui green pass, ha giustamente contestato che ci sia un’invasione ed è stata aggredita dal suo predecessore al Viminale, una volta tanto in anticipo sulla “alleata” Meloni che poi ha rispolverato un suo classico, il blocco navale, in una gara vecchia, stanca, già sentita, superata da una nuova sensibilità di un Paese che ha ben altri problemi. Cose tipo la pandemia, sulla quale il duo di destra reclama libertà di fare il danno altrui. E metti insieme le due cose – la guerra agli immigrati e la smidollatezza sui vaccini – e avrete una destra fuori contesto, immutabile, insensibile.

Per Salvini soprattutto questo è un problema. L’uomo copre con il suo sudaticcio attivismo il vuoto di proposte e idee, in un eterno Papeete sempre più triste e prevedibile. I suoi mugugnano, vedendolo scarico di armi polemiche e senza frecce al suo arco. È per questo che non chiede elezioni: troppo rischiose, nell’Italia multietnica di Fausto e Marcell.