Secondo la sottosegretaria all’Istruzione Floridia (M5S) non bisogna sospendere il personale scolastico senza green pass ma spostarlo “in luoghi dove non ci sono contatti con i ragazzi”.

Quindi, la sottosegretaria propone che, dopo un anno e mezzo di pandemia, avendo speso miliardi per tenere in piedi il paese, indebitando le future generazioni, chi non si adegua alle disposizioni approvate dalla governo di cui la Floridia fa parte possa continuare serenamente a percepire il proprio stipendio, mentre i contribuenti dovranno pagare degli insegnanti in più per sostituire gli insegnanti di cui sopra.

In pratica, per la sottosegretaria, chi rispetta le leggi dovrà pagare lo stipendio di chi quelle regole le viola.

Com’era quella dell’”onestà, onestà”?

DRAGHI&C. Fareste bene a rendere obbligatorio il vaccino per tutti, finirebbero queste diatribe inutili, la gente non si sentirebbe presa in giro, e i vaccinati e i non vaccinati smetterebbero di farsi la guerra!

Ormai non mi sorprendo più di niente. Da questa classe politica cosa vogliamo aspettarci? E sono anche pieni di supponenza! Purtroppo temo che per il Governo Draghi si preannunci un autunno piuttosto difficile, stretto tra i ricatti di Salvini e le intemperanze dei 5 Stelle. I 5* sono così, lo Stato come mucca da mungere, non puoi essere diversamente, il loro mentore ( con la pancia ed il portafoglio pieni ) li ha fatti venire su , con redditi vari , di cittadinanza, decrescita felice e reddito di cittadinanza. Non ha spiegato loro, da dove prendere i soldi…. Visto che ciarlatano è un evasore.

Forse voleva dire che possono essere riutilizzate per pulire i wc

