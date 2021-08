Giuseppe Conte, che brutta fine a tempo record: “Ma allora abbiamo Napoleone”, il grillino che lo ridicolizza

Ora che Giuseppi Conte è stato “eletto” leader ufficiale del Movimento 5 Stelle, non si fa che insistere sul fatto che sia appena iniziato “un nuovo corso”: è questo il mantra ripetuto soprattutto dai big grillini dopo il risultato della votazione degli iscritti sulla piattaforma SkyVote. Non tutti, però, la penserebbero allo stesso modo. Dietro le quinte, infatti, c’è qualche pentastellato che non amerebbe particolarmente l’ex premier.

Tra i non amanti di Conte, la battuta più gettonata al momento, come riporta il Tempo, sarebbe questa: “Un nuovo corso? Ma allora abbiamo Napoleone che ci guida”. E non è tutto: secondo alcuni questa frase, per la sua qualità, sarebbe stata ideata proprio da Beppe Grillo. Proprio dalla persona con cui l’ex premier ha avuto non poche discussioni qualche settimana fa. Prima dell’incoronazione, infatti, Conte era stato accusato dall’ex comico di non avere visione politica, mentre il leader del Movimento aveva definito inaccettabile una diarchia con Grillo.

Intanto, dopo l’incarico affidato dai 5 Stelle a Conte, l’Università di Firenze – dove l’avvocato insegnava diritto privato – si è detta pronta a metterlo in aspettativa: “Appresa dai mezzi di comunicazione la notizia della elezione del professor Giuseppe Conte a presidente del Movimento 5 Stelle, l’Università di Firenze ha chiesto al docente comunicazione formale dalla data di decorrenza del mandato per poter procedere a collocarlo in aspettativa senza assegni, secondo quanto previsto dall’art. 13 del Dpr 382 del 1980”.