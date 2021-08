Un sindacato che non sa che pesci prendere sul Green pass non sta messo tanto bene. Come sarebbe a dire «non sa che pesci prendere»? Quelli in faccia. Ovviamente.

Un sindacato che non sa che pesci prendere sul Green pass non sta messo tanto bene. Perché dovrebbe sapere che! Quando nella democrazia comincia ad essere teorizzata – in forma organizzata, anche se minoritaria – la libertà che rifiuta i limiti derivanti dalla tutela degli altri, è l’essenza stessa della libertà ad essere minacciata.

Non riesco a capacitarmi della guerra che i nuovi gilet gialli della sanità hanno dichiarato al green pass scomodando tutti gli ‘’ismi’’ malefici in voga nel Secolo breve. Ma ciò che più indigna è l’invocazione dei diritti della persona e della libertà dell’individuo, fino a paragonare la somministrazione del vaccino (sui riferimenti alla Shoah ha già risposto Liliana Segre) alla sterilizzazione forzata degli inabili e dei dementi che purtroppo, nel secolo scorso, non è avvenuta soltanto della Germania nazista, ma anche nei Paesi democratici.

Occorre fare chiarezza sul principio della obbligatorietà della vaccinazione che è giusto stabilire per alcune categorie, mentre è discutibile (e nessuno lo propone) che possa divenire un vincolo di carattere generale. Il green pass non impone alcun obbligo; è solo un requisito necessario per poter accedere in certi luoghi o essere ammessi allo svolgimento di alcune attività, insieme ad altre persone. La mobilità delle persone è certamente un diritto importante nel mondo di oggi. Questa possibilità (con appresso il turismo) è meglio garantita da un passe-partout che attesti una condizione di relativa immunità di chi viaggia oppure da regimi di quarantena in entrata e in uscita?

Oggi è facile criticare o essere saggi, ma tali misure, adottate in tutto il mondo, furono necessarie nella fase acuta della pandemia ed in assenza del vaccino.

Quanto alla posizione della CGIL sul green pass e con già tutta la poca simpatia per Landini non sono d’accordo con il sindacalista perché un sindacato non può schierarsi a difesa di un 10% di lavoratori che rifiutano il vaccino contro il 90% di coloro che vogliono lavorare in sicurezza, un atteggiamento veramente incomprensibile che non va nella direzione indicata dalle autorità sanitarie. Ma ricorda quando alcuni sindacati difesero quei lavoratori di Malpensa videoregistrati a rubare nei bagagli dei viaggiatori? Se fossi stato tra i colleghi onesti mi sarei infuriato al cubo. La difesa delle cause sbagliate e pure amorali non è purtroppo una novità. Il sindacato come chi lavora ha anche degli obblighi. Tra i quali rispettare le Leggi e salvaguardare la salute sul posto di lavoro. Propria e dei propri colleghi. Si chiamano DOVERI.E! La tutela della salute è prevista anche nella nostra Costituzione, leggetevi l’art 16 e capirete che il governo italiano dall’inizio della pandemia ha agito nella legalità, cercando di tutelare vita dei cittadini con una sanità ridotta al lumicino da tagli trentennali, nonostante gli urli contrari di certe opposizioni.

Non è la prima volta che la CGIL assume posizioni di estrema destra; del resto il 50% degli operai al Nord ormai vota per la lega. L’idea è sempre quella: stare dalla parte di coloro che urlano, che minacciano, che protestano, atteggiamento comune sia all’estrema destra che all’estrema sinistra. Le parole della CGIL sul green pass ricopiano fin nei dettagli ciò che ha detto la Meloni: e voi mi venite a dire! non infilarci la destra dappertutto: ora chi è che infila il centro destra? CI fosse mai stata una volta che i sindacati hanno avuto posizioni degne della funzione. In buona misura è anche grazie a loro che l’Italia è ridotta così. I sindacati o meglio QUESTI SINDACATI ITALIANI andrebbero sciolti data l’evidente incapacità. non hanno mai risolto niente. tanto a loro che gli frega dopo che ricevono la quota dai lavoratori? fanno due manifestazioni e finisce lì. E al lavoratore rimangono i problemi, abbiamo un sindacato ,lontano dalla rappresentanza della volontà e dalla volontà dei lavoratori…potrà pescare qualche vecchia scarpa nel pantano della politica dei massoni e delle lobbies. Ma a presto potrebbe scoprire – come molti ristoratori – che inseguire le minoranze impazzite non è proficuo. SINDACATO AVVISATO MEZZO SALVATO.

Un sindacato che non sa che pesci prendere sul Green pass non sta messo tanto bene. Come sarebbe a dire «non sa che pesci prendere»? Quelli in faccia. Ovviamente. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo