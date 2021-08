Green pass, Renzi: “Chi si vaccina ha il diritto alla libertà”

Rispetto al green pass “la situazione è complessa, ma detto questo ‘w il green pass’: se non ci fosse rischieremmo di tornare alle zone rosse ecc. Chi si vaccina ha il diritto alla libertà”.

Rispetto al green pass “la situazione è complessa, ma detto questo ‘w il green pass’: se non ci fosse rischieremmo di tornare alle zone rosse ecc. Chi si vaccina ha il diritto alla libertà”. E’ quanto ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenendo a ‘Morning News’ su Canale 5. “E’ vero – ha proseguito Renzi -, dobbiamo stare attenti, ma l’Itlaia sta ripartendo: l’economia fa +6% di Pil, tante persone stanno ricominciando e il green pass è lo strumento che aiuta in questa direzione”. – Sul green pass “c’è tantissima buona volontà da parte di tutti, soprattutto da parte degli esercenti, addirittura qualcuno assume una persona per controllare il QR code”. “Spero che nelle prossime ore sia fatta finalmente chiarezza: “Lo diciamo con il cuore in mano: se non vi vaccinate fate un danno non solo a voi ma ai vostri figli, all’economia dell’Italia e rischiate di mandare qualcuno all’ospedale.”

Renzi: «Chi non si vaccina rischia di mandare qualcuno all’ospedale» «Fate un danno non solo a voi ma ai vostri figli. Green pass? Serve chiarezza, ristoratori non sono agenti»« Lo diciamo con il cuore in mano: se non vi vaccinate fate un danno non solo a voi ma ai vostri figli, all’economia dell’Italia e rischiate di mandare qualcuno all’ospedale». E’ l’appello che il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivolto, intervistato a Morning news su Canale 5, agli italiani che non si sono ancora vaccinati.

«Ok obbligo vaccinale per i docenti»

«È giusto l’obbligo vaccinale per i docenti, ma dobbiamo trovare delle regole», ad esempio, «per chi è vaccinato va eliminata la quarantena. I prof sono bravissimi ma la scuola con la didattica a distanza non funziona, quanto accaduto in passato è stato uno scandalo, continuo a chiedere una commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dei banchi a rotelle, sugli acquisti e sugli appalti», ha concluso Renzi.

«Green pass? Ristoratori non sono agenti»

«C’è tantissima buona volontà da parte di tutti, purtroppo non è chiarissimo» come funziona e viene applicato il green pass, «spero sia fatta chiarezza nelle prossime ore: non possiamo dare ai ristoratori anche l’onere di fare da agenti di polizia ma viva il Green pass perché senza torneremo a zone rosse e arancioni, a quella robaccia là. Grazie al vaccino la variante Delta fa meno danni, dobbiamo stare attenti ma l’Italia sta ripartendo, il green pass è uno strumento che aiuta» ha concluso.

Green pass, Renzi: “Chi si vaccina ha il diritto alla libertà” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo