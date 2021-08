IUS SOLI: UNA BATTAGLIA DI CIVILTÀ.

Ius soli significa ottenere la cittadinanza di un Paese per il fatto di essere nati sul suo territorio, indipendentemente dalla cittadinanza dei genitori.

Lo ius soli si contrappone allo ius sanguinis attualmente vigente in Italia.

Lo ius sanguinis prevede che la cittadinanza si acquisisca per nascita da un genitore oppure grazie ad un antenato che la possedeva.

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, in base al quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

In Parlamento sono state presentate tre proposte di legge:

a) Ius soli;

b) Ius culturae;

c) Ius soli temperato.

Il ministro dell’interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato che lo ius soli è una partita prettamente parlamentare.

Matteo Salvini ha preso la palla in balzo per parlare degli sbarchi, accusando il resp.le del Viminale di essere 《 assente e confuso》.

La questione della legge sullo ius soli non ha nulla a che vedere con gli sbarchi, è una legge di civiltà, fondamentale per il nostro Paese.

Italia Viva è da sempre in prima linea sul riconoscimento dello ius culturae.

Il testo della proposta di legge dello ius culturae presentato in Parlamento recita q.s.: 《《 Lo straniero, nato in Italia che abbia completato il corso d’istruzione primaria secondo la disciplina vigente, risiedendovi legalmente fino a tale data, diviene cittadino mediante dichiarazione resa in qualunque momento.

Etc……..》》.

Per il ministro Pari Opportunità e Famiglia, Elena Bonerti di Italia Viva, una legge è possibile anche in questo Parlamento.

Il punto di caduta può essere il cosiddetto ” Ius culturae “, ovvero la cittadinanza per i ragazzi figli di immigrati che abbiano completato un ciclo scolastico ma anche un percorso sportivo.

Oggi il Paese deve fare un passo avanti, sottolinea la Bonetti.

Se vogliamo ripartire dobbiamo tutti lavorare affinché questo accada:

“QUESTO È LA CITTADINANZA”.

Dai costituenti la cittadinanza è stata designata come il riconoscimento del valore e della dignità di ciascuno.

I dettagli si fermano qui, restiamo in attesa di ulteriori determinazioni in merito.

Buon lavoro al Governo Draghi.

