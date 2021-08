Purtroppo per alcuni il mondo è ancora troppo bello e credono che finito questo c’è ne sia un altro, non c’è speranza il dio denaro e l’ignoranza dilagante in meno di 100anni hanno distrutto il pianeta. È tutto questo che lasceremo alle future generazioni? non ci posso pensare, è terribile

Dobbiamo “correre” verso la salvezza del pianeta…..non c’è più tempo direi che è molto chiaro … agire subito con fatti concreti, ogni giorno, basta un piccolo sforzo per avere un risultato, anche piccolo ma reale ed efficace, dobbiamo combattere l’indifferenza e soprattutto l’ignoranza che porta al disfacimento anche del bene più prezioso ! o! Ne pagheremo le conseguenze la natura prima o poi c’è le farà scontare tutte!!!!! Sono SCHIFATO. Il mondo bricia per inettitudine e demenza umana……foresta amazzonica, Asia, centro Africa, Australia, Europa……. In Italia si stanno distruggendo ettari di natura.. Visto gli ingenti stanziamenti economici per spegnimento e successivamente messa in sicurezza e piantumazione, il tutto potrebbe lasciare a pensare…..

Il mondo sta bruciando.

Brucia la #Calabria dove le richieste di intervento aereo negli ultimi 10 giorni sono state oltre 280, 4500 dal primo luglio, con 2500 uomini mobilitati nelle ultime ore e dove sono morte quattro persone. Brucia l’Aspromonte selvaggio e quasi intatto, quello dei boschi antichi, degli alberi millenari e dall’altissimo pregio. Bruciano foreste divenute patrimonio dell’UNESCO.

Brucia la #Sardegna, nel nuorese e nell’Ogliastra con oltre 44 incendi nelle ultime 24 ore. Brucia la #Sicilia – nel giorno in cui le temperature a Siracusa, raggiungono i 48,8ºC record europeo mai registrato prima – da Catania che conta una vittima, a Palermo fino ad Enna e Ragusa.

Dall’Emilia all’Abruzzo , dal Lazio al Molise, l’Italia diventa così la prima nazione europea per numero di roghi e seconda solo alla Grecia per ettari bruciati dall’inizio dell’anno a oggi, oltre 102.933 ettari di terreno pari a 140mila campi da calcio.

In #Grecia la situazione migliora dopo quasi due settimane, ma peggiora sull’isola di Evia dove si continua a lottare contro le fiamme e gli abitanti sono stati costretti ad abbandonare l’isola in nave per sfuggire al fuoco.

Bruciano da una settimana anche le zone a est di #Algeri, dove si teme salga il numero delle vittime al momento 65, di cui 28 soldati rimasti intrappolati nelle fiamme durante i soccorsi.

Un vero inferno senza tregua, una lotta contro il tempo per salvare vite umane, vegetazione e animali in trappola, oltre 20 milioni quelli selvatici arsi vivi in Italia in due mesi secondo legambiente, una situazione devastante che richiede non più un rincorrersi di “stati di emergenza” e soccorsi insufficienti ma una cultura alla salvaguardia e al rispetto dell’ambiente, un impegno politico unanime per la tutela e la manutenzione del territorio, che punti alla prevenzione, per far sì che simili scenari, simili tragedie, non debbano essere più vissute.

