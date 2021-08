Quando la libertà di pensiero può essere un ostacolo al diritto alla salute?

Ciò che preoccupa e fa paura per il futuro è questa frenesia nel volersi dividere, nel sostenere cause contrapposte, rifiutando la mediazione per il gusto narcisistico di difendere fino all’ultimo posizioni nelle quali neanche si crede e che si sostengono a prescindere da un adeguato approfondimento.

Un atteggiamento ormai diffuso, fine a se stesso, dietro al quale per lo più vi è la noia che nasce dal non doversi confrontare con situazioni veramente essenziali.

E intanto, il tempo trascorre nella indecisione, ed i problemi si accumulano, irrisolti, generando scetticismo, sfiducia e un senso di sospensione che lascia tutti nell’incertezza del futuro…Poveri noi Italiani che pretendiamo sempre la botte piena e moglie ubriaca. Mai che si tenga conto delle finalità con cui si fanno le cose. Prima abbiamo grosse pretese per la propria Categoria per poi contestare sottilizzando al pelo. Deresponsarsi sempre e purché nel giardino degli altri.

Ora ogni settore toccato dal Green Pass protesta e contesta perché ci si richiede un piccolo impegno in più o perché minacciati o toccati nei piccoli interessi di bottega quando fino a qualche mese fa il piagnisteo comune era “fateci riaprire a qualunque costo”. Bene, questo Pass è finalizzato al non dover mai più richiudere ma guai a chiedere qualcosina per raggiungere l’obiettivo. Ma mi immagino già il putiferio se per i tanti NO.. MA.. dovesse riesplodere l’epidemia con un disastroso ritorno alle Zone Rosse.

Me lo continuo a chiedere in questi “caldi” giorni di applicazione del nuovo decreto ministeriale con cui il governo ha deciso di estendere l’obbligo della certificazione verde consentendo l’ingresso nei luoghi affollati e al chiuso a chi

– si è sottoposto alla vaccinazione contro il Covid-19;

– possa attestare l’avvenuta guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 da non oltre sei mesi;

– abbia ricevuto esito negativo ad un test molecolare o antigenico rapido nelle precedenti 48 ore.

Una regola chiara che consente di trattare anche situazioni diverse in modo uguale consentendoci di tornare ad avere una socialità anche all’interno di posti chiusi come ristoranti e pizzerie… eppure chiunque, da quel fatidico 6 agosto, è capace di riempirsi la bocca dei propri “diritti”.

E allora ci si è chiesti cosa pesa di più sulla bilancia costituzionale?

Ma facciamo un passo indietro.

L’articolo 32 della Costituzione dispone che qualsiasi trattamento, per essere obbligatorio, deve necessariamente essere previsto dalla legge.

Questo, in altri termini, significa che una determinata cura (o nel caso di specie il vaccino) può essere resa obbligatoria solamente se c’è una legge che la prescrive.

In ogni altro caso la scelta sarà sempre rimessa alla “libertà di coscienza dell’individuo”.

Ma, per tornare al nostro “Green pass” , non si sta parlando dell’imposizione a sottoporsi al vaccino come in tanti sostengono per contestare l’obbligo alla certificazione.

Come recentemente accaduto a Senigallia e Ancona in cui son circolati enormi (e scandalosi) manifesti pubblicitari con scritto: “i vaccini, non escludono l’infezione personale e la diffusione del coronavirus pandemico e possono causare eventi gravissimi e la morte. No a qualsiasi obbligo vaccinale e sperimentale!! Non possiamo sperimentare perché non siamo cavie da laboratorio. No Green pass!!”.

Eppure i promotori di questa iniziativa non hanno neanche capito che il Green pass non sta affatto obbligando ad alcunché, tantomeno al vaccino (altrimenti sarebbe in violazione dell’articolo 32 della Costituzione che, appunto, prevede l’impossibilità di un trattamento sanitario obbligatorio se non imposto dalla legge).

Il Green pass dà la possibilità di tornare a sperare in una vita sociale normale in cui tutti siano tutelati e si sentano sicuri.

E mi lascia perplessa sapere che la risposta data dalle autorità comunali circa la possibilità di rifiutarsi di affiggere quei manifesti è stata: “No, non potevamo, le censure preventive vengono fatte se nei cartelli ci sono offese, se si ravvisano dei reati come l’incitazione al fascismo, oppure reati di tipo sessisti o di pubblica decenza ma non è stato questo il caso. Un collega ha preso la domanda per la pubblicità, ha controllato che nel testo non ci fossero frasi oscene ed è andato all’affissione già da alcuni giorni. Rifiutare sarebbe stato un problema per il nostro ufficio perché non possiamo negare la libertà di pensiero”.

Beh io ritengo che, per quanto questo manifesto non contenga un contenuto osceno, sia palesemente istigatori e volto a contravvenire ad una regola di civiltà ed altruismo, in violazione al comune senso civico.

L’associazione “No vax e No green pass” non è (e non deve essere) automatica.

Si può decidere di non vaccinarsi (perché appunto non c’è imposizione sanitaria obbligatoria per legge) ma non si può mettere a rischio gli altri ecco perché è stato previsto un terzo requisito, quello del tampone molecolare, che consentirebbe di avere la certificazione rispettando gli altri.

Ma non è l’unico episodio che mi ha lasciato sconcertato.

Diversi son stati gli episodi, molto tristi, segno di una riottosità, tutta italiana, al rispetto delle regole.

Ed è così che un decreto legge che doveva avere, come principale obiettivo, quello di agevolare la libera circolazione cercando di tornare alla normalità in “sicurezza” si è trasformato in un pretesto per contravvenire egoisticamente ad un bene comune, la salute pubblica.

Si perché c’è chi, continuando ad ignorare la necessità di una certificazione, pensa pure di aver ragione quando si presenta dinnanzi ad una pizzeria il cui ingresso viene inibito dalla mancanza della certificazione verde.

È successo ai proprietari di una pizzeria di Ivrea che si son addirittura sentiti minacciare da un cliente indispettito dalla sua impossibilità di accedere al locale.

Il cliente ha così minacciato la pizzeria di “rovinarla sui social” e così ha fatto (o cercato di fare) con innumerevoli recensioni negative che hanno trovato il sostegno del popolo internet no vax in quanto.

E questo lo chiamiamo diritto alla manifestazione del proprio pensiero?

Non pensiamo che possa sfociare in una diffamazione?

Per fortuna che, accanto a loro, ci siano stati anche innumerevoli messaggi di solidarietà agli onesti proprietari.

Ma questo è solo uno dei mille episodi a cui si assiste in queste settimane di ferie d’agosto.

Forse, tornando al nostro bilanciamento di diritti costituzionali, bisognerebbe spiegare a chi osteggia tanto il

Green pass che ogni tanto dovrebbe togliersi quei paraocchi e capire che i propri diritti finiscono laddove iniziano quelli degli altri.

E che “la libertà di pensiero” dell’articolo 21 della Costituzione può ben essere bilanciata con il diritto alla salute solo quando si tratti di situazioni in cui ci sia davvero una salute da tutelare … ma non è questo il caso!

Il Green pass tutela la salute collettiva senza imporre alcunché che possa incidere con la salute del singolo.