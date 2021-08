Afghanistan, l’apprensione ipocrita e un po’ indecente dell’Occidente. Molti oggi, anche in Italia, dovrebbero chiedere scusa a Gino Strada.

Afghanistan, l’apprensione ipocrita e un po’ indecente dell’Occidente. Biden ha agito troppo frettolosamente o è stato mal consigliato. Siamo solo all’inizio. Molti oggi, anche in Italia, dovrebbero chiedere scusa a Gino Strada. Un uomo il coraggio delle idee, accanto ai dimenticati, accanto agli “effetti collaterali” che nessuno vuol vedere. Onore a te, un pezzo della nostra coscienza. Un profeta, ha scritto ben prima del ritiro Usa e Nato: “Ho vissuto in Afghanistan complessivamente 7 anni: ho visto aumentare il numero dei feriti e la violenza, mentre il Paese veniva progressivamente divorato dall’insicurezza e dalla corruzione. Dicevamo 20 anni fa che questa guerra sarebbe stata un disastro per tutti. Oggi l’esito di quell’aggressione è sotto i nostri occhi: un fallimento da ogni punto di vista”. Userò semplicemente le stesse parole anche se mi spiace immensamente dirlo, tempi diversi contesti diversi, ma il significato oggi è ancora veramente più reale: oggi è il giorno in cui è morta la musica .Che non vada disperso il suo insegnamento. No alla guerra e sì alle cure gratuite per tutti, in netta controtendenza a quello che la logica del profitto sa imponendo anche da noi.

I titoloni dei grandi giornali raccontano di un “Occidente” in apprensione per quello che sta succedendo in Afghanistan. L’apprensione riguarda l’avanzata poderosa dei Talebani che in poche settimane hanno riconquistato due terzi del paese.

Ieri è caduta Herat (fu la base degli italiani) e gli americani prevedono quella di Kabul nel giro di pochi mesi se non di alcune settimane. L’avanzata dei Talebani coincide con la fuga disperata di decine di migliaia di persone che temono, a ragione, la vendetta contro chi ha collaborato a qualsiasi titolo con le truppe delle varie coalizioni di volenterosi che si sono alternate in una delle più lunghe e fallimentari operazioni militari che si ricordino.

Quello che dovrebbe suscitare indignazione e che invece scompare incredibilmente dal dibattito è la catena degli errori e delle responsabilità che fanno da contorno a questa situazione.

Guerre umanitarie, in nome dell’esportazione della democrazia, guerre costruite e giustificate sulla base di prove false (ricordate le fialette agitate dal segretario di stato Colin Powell il 5 febbraio del 2003), guerre sostenute dalla stragrande maggioranza della politica e dei commentatori.

Allora nei Parlamenti si opposero quasi isolate le forze della sinistra cosiddetta radicale, e in Italia anche l’area della sinistra Ds guidata da Fabio Mussi, accusate di comportamento antipatriottico da chi celebrava la retorica del Paese unito attorno ai “nostri ragazzi” inviati sul fronte della guerra umanitaria. E si levò un grande movimento pacifista, quello delle bandiere della pace appese ovunque, quello della più grande manifestazione mai realizzata in grado di mobilitare milioni e milioni di persone in tutto il pianeta il 15 febbraio del 2003.

Oggi a vent’anni dall’attacco all’Afghanistan e a quasi venti dalla seconda guerra in Iraq il bilancio è drammaticamente negativo.

E non solo per l’Afghanistan dei Talebani che fu attaccata alla ricerca di Bin Laden nonostante i piloti degli aerei che si schiantarono sulle torri gemelle e sul pentagono fossero quasi tutti sauditi. Anzi, con regime Saudita i rapporto sono rimasti ottimi e oggi, oltre a Renzi che ne magnifica il “nuovo Rinascimento” abbiamo ripreso anche a vendergli le armi dopo che Draghi ha cancellato il provvedimento del secondo Governo Conte che aveva messo fine a quella vergogna.

La democrazia intanto da quelle parti ha fatto grandi passi indietro e l’instabilità è cresciuta senza sosta, se pensiamo anche alla Palestina dove la situazione non è migliorata e anzi ha conosciuto ulteriori peggioramenti.

Ci aspetteremmo almeno, che i governanti di oggi dei Paesi che allora contribuirono a scatenare questo disastro, aprano le frontiere per accogliere questi nuovi profughi prodotti dalle loro scelte e dal loro cinismo. Invece nulla di tutto questo accade. Resta solo l’apprensione. Ipocrita e un po’ indegna.

P.S.: E oggi, dopo la morte di Gino Strada che lascia un vuoto enorme, in molti dovrebbero semplicemente chiedergli scusa.

