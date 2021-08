M5S, Beppe Grillo torna all’antico e rilancia il reddito universale

Mentre in Italia si discute del futuro del reddito di cittadinanza, il fondatore rispolvera il suo vecchio cavallo di battaglia: un assegno per tutti per liberare il mondo dalla povertà e dalla fatica di lavori spesso inutili. Unico problema: per finanziare la misura le banche centrali dovrebbero stampare moneta. Ferrara: “Sì alla sicurezza sociale per tutti”. Giarrusso: “Il reddito di cittadinanza è solo il primo passo”. E il ministro Patuanelli: “Tema da affrontare”

Ma, diciamoci la verità, a volte NON SOLA A VOLTE (SEMPRE) Grillo fa proprio ridere! E ancor di più le dichiarazioni giustificative seriose dei suoi sostenitori e dei media di parte. Ignoranza e prosopopea sono un binomio esilarante.

Capisco che ferragosto si avvicina, le notizie latitano, lo sport si ferma e tutti vadano in ferie. Ma non si potrebbe trovare qualche nuova con una base più realistica o con ipotesi più verosimili? Che so… un tirannosauro scongelato dalla ritirata dei ghiacci trovato a far fuori un barbecue a Toronto. Oppure l’influenza dei flussi migratori sull’orbita terrestre che tende a diventare più ellittica; per non parlare della probabile dichiarazione di guerra di San Marino agli USA (il Vermont pare fosse stato occupato da un prozio dell’attuale capitano reggente del Titano prima di Lincoln)

Grillo ha trovato lo spunto per riprendere un suo vecchio cavallo di battaglia, quello sul reddito universale, dalle parole di Draghi in cui dice di condividere il concetto alla base del RDC. Questo NON ha fatto interrompere il discorso prima intrapreso da Renzi sulla richiesta di referendum che personalmente CHE HO GIA FIRMATO . Quando parla Draghi sono tutti pronti a seguirlo e a tirarlo per la giacchetta per il proprio tornaconto. Comunque gente che non hanno capito ciò che ha detto Draghi. COMUNQUE: Ben altri sono i problemi che lo aspettano a settembre che non il reddito universale GRILLO BEPPE rappresenta benissimo anche da solo i 10 anni gettati al vento Grillodestromani: 10 anni dissipati sbriciolati, 10 anni persi di brutto con conseguenze tragiche, disastri economici, ritardi affossamenti frenamenti Urletti: 10 anni, una enormità e nessuno pagherà danni, mah. Il tutto compensati solo in minima parte dal divertimento e scompisciamenti che ci hanno portato, ma purtroppo non si vive di sole risatine.

Il bello fu all’inizio quando si presentò la dolcissima armata brancaleone che, mentre non riusciva a trovare la strada per tornare a casa, voleva insegnare a TUTTI, davvero, a Economisti Giuristi Operai Impresari, pure alla Gente del PD pensa Te ed in seguito pure a quelli di Italia VIVA te lo immagini? Ed ecco che dopo tutto questo, sai che hanno fatto quelli che ci facevano divertire e insegnavano a tutti? Non ci crederete: Fra 260 che si sono grogiolati in quel mondo fantastico fatto di indennità stipendi privilegi, NON sono riusciti a trovare fra loro neppure un CAPETTO e si sono fatti prendere per mano da Conte, dal quale non ringrazieremo mai Renzi abbastanza per averci salvato.

Oggi sai che ha detto Grillo? Dopo il Redd.Cittadinanza che è l’antitesi della nostra Costituzione di un paese basato sul lavoro, del quale reddito ieri ci hanno raccontato che almeno 50 Milioni sono stati versati a chi non ne aveva diritto, oggi il Grillo più simpatico dei Grilli ha detto praticamente: Che nessuno lavori più, che c’è ne facciamo del lavoro e a tutti sia garantito uno stipendio. Ed i soldi? Ma come, ve lo devo dire io? ha detto Grillo. Basta che la Banca Centrale li stampi, tutti quelli che occorrono. Anzi, deve aver pensato stanotte, per far risparmiare le spese, che ognuno se li stampi a casa sua, non troppi, solo tutti quelli che gli occorrono.

Noi caro GRILLO stiamo pensando al reddito universale da quando in Italia il reddito di cittadinanza non ha portato benefici perché decine di quelli che lo percepivano giravano con supercar e migliaia erano in carcere per reati gravi. Poi con la genialata dei navigator, che non hanno di fatto incrementato l’occupazione o lo han fatto in microscopica parte abbiamo ora dei centri per l’impiego fantasma. Quello della mia città è un edificio che pare diroccato.

Le misure hanno senso in paesi dove c’è correttezza e non la continua voglia di fare i furbi. In Germania ti danno il reddito, anche cospicuo, ma sei seguito nella ricerca del lavoro.

Noi siamo uno stato dove i furbetti superano gli onesti. In alcune città (che non cito se no potrei sembrare razzista) esistono delle organizzazioni che ti assistono a mo’ di legale per fregare lo stato e le assicurazioni. Non a caso, a parità di classe di merito, l’assicurazione di un auto 2000 diesel costa fino al 70% in meno in Germania.

Bisogna lavorare sulla defiscalizzazione del lavoro che giovi all’impresa per essere competitiva a livello globale e che remuneri meglio operai e impiegati meritevoli. Ma la parola competitività è complessa per la cultura in declino di questo paese dove tutte le migliori imprese sono già state vendute o sono in vendita

M5S, Beppe Grillo torna all’antico e rilancia il reddito universale ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo