Teen pass.I giovani sono gli unici ad aver compreso l’importanza dei vaccini

L’Italia salvata dai ragazzini, si potrebbe dire parafrasando uno dei capolavori di Elsa Morante («Un libro leopardiano», scrisse Cesare Garboli condividendo l’entusiasmo di Pasolini). Sarebbe bello se qualcuno scrivesse di più, e certo meglio di quanto non si sappia fare qui, su questi ragazzi italiani che corrono a vaccinarsi, che si prenotano in due secondi online con il cellulare, che si mettono in fila, la prima e poi la seconda volta, quindi scaricano il green pass sempre sul cellulare.

Hanno capito più dei padri che vaccinarsi è necessario, per sé e per gli altri, e non aspettano una legge come Maurizio Landini che nemmeno gli operai capiscono più, e tantomeno s’ingannano con le ombre cinesi come gli Agamben e i Cacciari: per questi giovani e giovanissimi lo spettro è ammalarsi e non poter andare in giro, non gli incubi di piani nazisti e neppure le presunte violazioni dello Stato di diritto paventate da giuristi improvvisati che vanno tanto di moda sui social.