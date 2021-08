“Intitolare a Hitler piazzale dei Partigiani”: bufera su ex consigliere leghista di Colleferro.Comune di Colleferro e Lega prendono distanze dall’ex consigliere Santucci. Anpi e Comunità ebraica protestano. Zingaretti: “Silenzio di Salvini è complice”

Perfetto ! è il raglio di un somaro. Gli voglio mandare alcune foto, di esperimenti chirurgici su bambini e donne ebrei eseguite da quello scienziato hitlerano di nome Menghele… non sono pubbliche troppo inquietanti… Ma come si fa a celebrare Hitler. E’ pur vero che nella chiesa ortodossa copta esiste San Pilato (si proprio lui, Ponzio!).

Ma guardate un po’ che tocca fare ad una mezza calzetta per certificare la sua esistenza in vita. Il bello però è che i pennivendoli, non potendo più scrivere che a ferragosto il sole picchia, il traffico si intensifica e che gli italiani sono quasi tutti al mare a mostrar le chiappe chiare, si attaccano a qualsiasi esca che una fetente pasturazione ha reso persino appetibile. Buon appetito scemi, scemi, scemi….

Si può dire che molti della lega la pensano come lui ?

Ma Salvini e la Meloni cosa dicono , Salvini non ha detto nemmeno una parola di condanna anche per Duringon, chiedetevi perché??Che uomini di me….a, i due compari lisciano il pelo alla destra estremista come lo fece il berlusca mi ricordo che in uno raduno chiamarono Berlusconi il duce. Si dice che molti elettori leghisti siano antifascisti ed allora mi pongo una domanda: “Come si fa a stare e votare per un partito il cui leader non condanna, anzi giustifica un proprio dirigente di primo piano, fascista, che vuole cancellere il nome di due eroi della nostra legge ed intitolarlo a un nome. Mussolini, il cui fratello ha cancellato la democrazia nel nostro paese e lo ha portato alla distruzione con milioni di vite perdute? E come si fa a stare e votare per un partito il cui leader è sostenuto da Forza Nuova e Casa Pound?” Io credo che gli elettori leghisti preferiscano il fascio-sovranismo alla democrazia

È un modo sbagliata di fare visibilità, mi correggo non è “un modo sbagliato di fare visibilità”; è un modo aberrante. .Si può dire che molti della lega la pensano come lui ? Ma Salvini e la Meloni cosa dicono , Salvini non ha detto nemmeno una parola di condanna anche per Duringon, chiedetevi perché?? Che uomini di me…..a ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo