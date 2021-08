Enrico Letta: “Non ne ha azzeccata una”

Enrico Letta, voci sulla congiura nel Pd: “Non ne ha azzeccata una”. Il piano per sostituirlo con Stefano Bonaccini. INSOMMA UN ALTRO STAI SERENO.

L’Enrico Letta che non ne azzecca una (ultimo il tentativo di arruolare Marcell Jacobs a favore dello ius soli, respinto a tempo di record dal velocista azzurro) rianimai suoi avversari interni e risveglia la voglia di fare un congresso per scegliere un segretario diverso. Che magari risponda al nome di Stefano Bonaccini, sogno che una parte del Partito democratico non ha accantonato e che altri iniziano adesso ad accarezzare. In questi giorni, sotto l’ombrellone, le “chat” che più scaldano i cellulari dei parlamentari piddini sono proprio quelle riguardanti lo ius soli. Il problema non è l’idea di concedere la cittadinanza a chi nasce in Italia, sulla quale lì sono tutti d’accordo, ma il modo in cui Letta l’ha portata avanti, rifiutando ogni confronto con il centrodestra. Un metodo giudicato «disgraziato» tanto quanto quello usato per il ddl Zan, che infatti è finito nelle sabbie mobili del Senato. «E adesso rischiamo di fare il bis con lo ius soli», dicono dalle parti di Luca Lotti e del ministro della Difesa Lorenzo Guerini, ossia in Base riformista, la Luciano Pizz corrente che si oppone al segretario. Il motivo è sempre quello: in parlamento non ci sono i numeri, anche perché i Cinque Stelle non hanno alcun interesse a cambiare idea, visto che si tratta dell’unico tema su cui ancora si distinguono dal Pd. Dunque «non c’è una maggioranza sullo ius soli così come non c’è sulla legge Zan», commenta un piddino emiliano, «e non capirlo, come fa Letta, significa fare un altro regalo a Salvini». Ferite sulle quali, ieri sera, ha sparso sale Matteo Renzi, rivolgendosi allo stesso segretario del Pd: «Gli dico che sullo ius soli è inutile attaccare Salvini, quando i tuoi alleati, come la Taverna o Di Maio, usano le stesse parole di Salvini». L’altro argomento che appassiona e inquieta sono le “Agorà” volute da Letta. A cosa debbano servire, nessuno lo ha capito.

Enrico Letta: “Non ne ha azzeccata una” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo