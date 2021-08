LO SOSTENEVO DUE MESI FA! E LO SOSTENGO ADESSO. Sono molto preoccupato per la scelta degli alleati di lasciare l’Afghanistan.

La capisco e la rispetto, ma la giudico un errore.

I Talebani sono ancora una minaccia.

Mentre si ammaina il tricolore, intanto, un grande grazie ai nostri Ragazzi che hanno mostrato il loro amore e un pensiero commosso alle 53 vittime e alle loro Famiglie.

Ho grande rispetto per le scelte dell’Alleanza. Ma lasciare l’Afghanistan in mano ai talebani è un errore storico che rischiamo di pagare caro. So che non è un post di quelli che uno vorrebbe leggere a Ferragosto ma la lotta contro il terrorismo non è finita, guai a sottovalutare gli estremisti.

Hai perfettamente ragione. Così l,’Afganistan tornerà ad essere la centrale del terrorismo internazionale oltre che la tomba del suo popolo. Una follia il ritiro. Grazie, Matteo Renzi, per la tua voce che si leva solitaria nel panorama politico italiano molto silente davanti a questo dramma afghano! concordo pienamente. Nessuno dice più nulla del genere perché è scomodo. Per il nostro paese qualsiasi politica parte da un Mediterraneo in pace e sicurezza che significa Medio Oriente sotto controllo. Così no, un grave errore di Biden purtroppo bisogna ammetterlo..

Purtroppo gli imbecilli che commentano stupidamente un post che riguarda una tragedia che si abbatte ora su un popolo, quello Afghano, e poi arriverà a colpire in Occidente, cioè anche da noi, non hanno idea di ciò che sta accadendo. Questo cambio di strategia rende inutili tutti i morti, anche quelli italiani, causati dalla guerra in Afghanistan. È un fallimento per la Civiltà Occidentale. Forse noi tutti dovremmo capire che con i talebani si può avere solo un tipo di rapporto: la guerra.

Hai perfettamente ragione. Così l,’Afganistan tornerà ad essere la centrale del terrorismo internazionale oltre che la tomba del suo popolo. Una follia il ritiro ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo