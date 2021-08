Piccoli innocenti.La vera ragione per cui i giovani vogliono vaccinarsi

“Signore, si tratta dei tuoi piccoli innocenti. Ed io, Innocenzo, non so niente, niente” (Schwob, La crociata dei bambini – Racconto di Papa Innocenzo III).

«Sarebbe bello», ha annotato Mario Lavia, «se qualcuno scrivesse di più, e certo meglio di quanto non si sappia fare qui, su questi ragazzi italiani che corrono a vaccinarsi» Meglio, sicuramente, non saprei scriverne, ma mio figlio (quattordici anni), che nei prossimi giorni sarà vaccinato, l’altra sera mi dice: «Se potessi lo farei anche adesso».

Quale sia la causa di quel suo fervore a me non è chiaro, ma è vivida l’immagine che esso mi suscita: “Soli, simili a piccoli vagabondi, accecati da una fede furiosa, si lanciarono verso la Terra promessa e furono annientati” (ibidem, Racconto di Papa Gregorio IX). Mi pare più convincente quella spiegazione rispetto all’ipotesi che a spingere mio figlio verso il vaccino siano palpitazioni altruistiche o istanze di personale salvaguardia: chi ama la vita non teme la morte, ma anche meno teme questa chi è ancora troppo giovane per aver imparato ad amare quella.

E allora? E allora, credo, quel desiderio di sottomissione denuncia proprio l’atteggiamento dei fanciulli in crociata: