BONOMI: E Ovvio che un sindacato fatto di pensionati, dunque di non-lavoratori, sia nemico di chi lavora.

Meno ovvio che quel medesimo sindacato neppure si preoccupi della salute dei più anziani, dunque di quei pensionati che principalmente rappresenta.

Ancora meno ovvio che un sindacato non solo non faccia gli interessi dei suoi iscritti, ma neppure i propri.

E quando qualcuno danneggia in un sol tempo se stesso e gli altri, per dirla con Fruttero&Lucentini… QUESTO SINDACATO CI TROVIAMO CARO BONOMI. POVERA ITALIA DEL LAVORO E DEI PENSIONATI.

Bonomi attacca: vedo una rincorsa dei leader confederali a tutelare i non vaccinati. Il presidente di Confindustria a Landini: “Come si fa a non capire che non vaccinarsi e rifiutare il Green Pass è un danno per la collettività?”

“Le polemiche sul Green Pass le trovo surreali. Landini chiede al governo di non penalizzare i lavoratori che lo rifiutano? Una posizione che non condivido e che mi lascia perplesso. Un sindacato dovrebbe tutelare tutti i lavoratori”. Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, in un’intervista a ‘La Stampa’, non usa mezze misure. “Come si fa a non capire che non vaccinarsi e rifiutare il Green Pass è un danno per la collettività? – aggiunge – Vorrei un sindacato moderno, con cui costruire insieme il futuro del mondo del lavoro, e invece lo trovo antagonista. Il sindacato sembra non comprendere che il Green Pass è uno strumento necessario a contrastare la pandemia”. “E invece – prosegue Bonomi – vedo una rincorsa dei leader confederali a tutelare i non vaccinati rispetto a tutti coloro che hanno avuto comportamenti etici e civili verso la società. Lo trovo insensato, oltre che pericoloso: in questo modo le imprese vengono lasciate sole, in prima linea. Non va bene”.

