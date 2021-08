Mancano 17mila camionisti. NO MANCA LA VOGLIA DI LAVORARE.

Mancano 17mila camionisti, gli industriali chiedono di aprire agli stranieri. L’organizzazione di settore di Confindustria reclama un decreto flussi ad hoc. L’esempio della Lombardia.

Senza giri di parole il quotidiano di Confindustria, “Il Sole 24ore”, apre oggi con una richiesta precisa al governo: servono 17mila autisti nel settore della logistica, camionisti, non ci sono e, per questo, per coprire questa voragine, udite udite, servono gli immigrati (chi lo dice a Salvini). Un decreto flussi ad hoc.

Attacca il pezzo a pagina 3 del Sole: “Sempre meno giovani italiani vogliono mettersi al volante di un Tir. E allora perché non provarci con chi arriva dall’estero e cerca un lavoro nel nostro Paese”. La proposta è di Anita, l’associazione di Confindustria che rappresenta le imprese di autotrasporto: una quota dedicata agli autisti nel decreto flussi.

Beh, con un milione di percettori del reddito di cittadinanza basterebbe assegnare loro un mese per farsi assumere come camionisti, pena, in caso di rifiuto, la perdita del beneficio; e il gioco sarebbe fatto!

MI FANNO NOTARE CHE. Il problema non è ne la paga ne il RDC ma il costo per avere la patente che i giovani disponibili al lavoro non hanno. Il costo per ottenere una patente per guidare un camion in Italia è altissimo e ci vorrebbe un intervento del governo per patenti facili da ottenere per i giovani che vogliono lavorare in questo settore, al sud ne troverete molti ma non hanno il denaro per prendersi la patente.

Devo pubblicare di nuovo la soluzione che pare sia stata cancellata.

Corso di formazione alla guida dei mezzi pesanti gratis, corso che costa oltre i 4 mila euro e prima patente per guida camion gratis per i giovani che hanno bisogno di lavoro ma non possono permettersi le spese.

Altrimenti si offrono 20 mila corsi con spesa da 4000 euro = 80 milioni di euro che il lavoratore può restituire in 10 anni di carriera a circa 33 euro al mese, prezzo irrisorio per un lavoro. Finora il famoso CQC è stato a carico dei lavoratori, le aziende serie si sono fatti carico di queste spese, in molti lo hanno addebitato ai lavoratori da pagare un tanto al mese trattenute dal salario.

Funziona come il debito per Mario Draghi: “esiste il debito buono e quello cattivo”.

Questa è un’immigrazione buona, utile all’economia, in cui gli stranieri vengono integrati con in lavoro. Cosa direbbe Salvini? Lui approverebbe. Cosa ben diversa, invece, è l’invasione di migliaia di migranti sui barconi e sui taxi delle ONG. Questa è l’immigrazione targata PD-5S.

Senza giri di parole mi devo riconoscere che ho ragione

Chi apre le fabbriche padane? Chi raccoglie nelle campagne padane, e le mucche? Chi le accudisce? Mattatoi, tutti lavori sporchi e schifosi. Chi manutenzione alle nostre città?

Gli immigrati dei barconi non chiedono di meglio che essere integrati (la maggioranza) diamo loro la patente, formiamoli e saranno una risorsa. Chi non si integra a casa loro.

Cominciamo, sinistra compresa, a fare politiche serie di accoglienza, senza invasione e vedrete che aumenterà il PIL e risorse.

Aspettiamo che Salvini cambi idea, dopotutto ne ha cambiate così tante… Non si sa mai

PROBLEMI? SI. Al nord gli immigrati lavorano a busta paga.

Al sud gli immigrati sono schiavi dei caporali che li fanno lavorare in nero 10-12 ore al giorno, a 3 euro l’ora. E la sinistra, con i suoi “cloni” 5 Stelle, parla tanto di “integrazione”, ma intanto i migranti li fa entrare indiscriminatamente e poi li abbandona al loro destino, infischiandosene della loro sorte. E se c’è un partito che ha cambiato idea a ripetizione… sono proprio i grillini.

Questa è la realtà. Può essere che il fatto di essere di ITALIA VIVA mi fa vedere cose da un lato diverso, ma io ho la buona abitudine di leggere e se posso capire prima di scrivere. VOI GRULLI& PDOTU no!

Ho detto che destra e sinistra (perché sono molto più incazzato con la sinistra) devono fare una politica seria sull’immigrazione INFORMATEVI

Detto questo, lo spazio per scrivere e tempo non c’è, quando parlo di chi apre le fabbriche intendo che se levi gli immigrati restano chiuse, questo lo SAPEVATE vero? Se togli le badanti c’è un problema sociale, ci arrivate a immaginartelo vero?

Bimbo grullo mio un po’ di immaginazione ce la devi mettere e non guardare il dito

Mancano 17mila camionisti. NO MANCA LA VOGLIA DI LAVORARE. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo