Matteo Renzi lancia una pesantissima accusa: “Dove sono andati certi soldi mentre gli italiani morivano di Covid?”

Matteo Renzi non demorde sul coronavirus: “Ci sono stati 127 mila morti e noi facciamo una d’inchiesta solo su quello che successo prima che il Covid scoppiasse? Io dico, siamo impazziti. La commissione “va fatta sui banchi a rotelle, le mascherine, i ventilatori mal funzionati. Vorrei una discussione seria su dove sono andati certi soldi mentre gli italiani morivano. Io mi alzo in Senato e chiedo che si voti la commissione d’inchiesta. Chi ha dilapidato il denaro se ne assumerà la responsabilità”. Lo dice Matteo Renzi in un video su Twitter. E ancora: “Chi dirà di no se ne assumerà la responsabilità di fronte alle persone che hanno capito il dramma e il disastro del Covid. A meno che non si voglia difendere chi prendeva i banchi a rotelle. Vanno riaperte le scuole, altro che banchi a rotelle”.

Renzi: “Serve commissione inchiesta su quanto accaduto”

