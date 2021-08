Nuovo protocollo per scuola, nessun test gratis ai no vax. Corsie preferenziali per la vaccinazione del personale scolastico. Il Green pass resta per il personale scolastico Il fatto che ai negazionisti non siano riconosciuti i tamponi gratis è positivo. Quando smetteremo di pagargli le cure sarà un gran giorno.

Ma !Bastavano venti parole. Obbligo vaccinale per tutti gli insegnanti della scuola di ogni ordine e grado. Chi non si adegua entro il 10 settembre sarà dimesso dall’incarico senza un euro di indennità. Tutti vogliamo uno stato efficiente, trasparente, intransigente (con gli altri però).



Ma per assurdo il problema non è neanche questo… il problema è che, ad esempio, che fine fanno i soggetti deboli, specialmente fra gli studenti? Nessuno lo sa ovviamente e nessuno ne parla (piccolo esempio).

L’altra questione è che la libera circolazione, ovvero la zona bianca, è garantita da parametri che per essere rispettati necessitano obbligatoriamente che le persone siano VACCINATE, capitooooo? VACCINATE perché il vaccino riduce di oltre il 90% la sintomatologia grave, che poi è quella che porta in ospedale quindi in terapia intensiva e quindi al cimitero. Il vaccino riduce sia la gravità dei sintomi che la trasmissibilità (informati please) ma il problema non è neanche questo… il problema è che se in ambiente chiuso circolano persone non vaccinate, queste hanno una probabilità elevata di beccarsi il virus nella forma più grave e il tampone poi se possono pure ficcare nel c…o insieme al green pass ottenuto con lo stesso.Ma per assurdo il problema non è neanche questo… il problema è che, ad esempio, che fine fanno i soggetti deboli, specialmente fra gli studenti? Nessuno lo sa ovviamente e nessuno ne parla (piccolo esempio).L’altra questione è che la libera circolazione, ovvero la zona bianca, è garantita da parametri che per essere rispettati necessitano obbligatoriamente che le persone siano VACCINATE, capitooooo? VACCINATE perché il vaccino riduce di oltre il 90% la sintomatologia grave, che poi è quella che porta in ospedale quindi in terapia intensiva e quindi al cimitero. Se grazie agli imb,e,cilli come voi mo vax si torna alle zone colorate: 1) L’Europa non ci finanzia più il PNRR

2) L’economia italiana va a scatafascio.

3) Finalmente potremo strappare all’odiata Gran Bretgna anche lo scettro della nazione europea con più morti di Covid…. poi andiamo col pulman aperto a festeggiare il primato per le strade.

Comunque, alla fine mi pare un accordo sull’ovvio e sullo già scontato.

Insegnanti con il G/P altrimenti arrivano sanzioni, tamponi gratuiti solo ai diversi “fragili”, per vaccino la corsia privilegiata che già esisteva e come già per tutti gli studenti con riduzione (tentativo di sfoltire) le classi-pollaio…

Ed allora perché tanta fuffa dai Sindacati con minaccia di sciperi a go-go quando poi dopo sto’ confronto-fiume per una bevuta d’acqua fresca, tutto resta più o meno come prima e come buon senso ci ha sempre fatto pensare ?!?

E! Si dimentica sempre un principio fondamentale. La scuola è degli studenti. Il diritto allo studio è degli studenti e conseguentemente il loro diritto a studiare in un ambiente sano e congruo. Qui invece sembra che la scuola sia degli insegnanti e conseguentemente dei loro sindacati. No. La scuola è degli studenti, gli insegnanti sono pagati per svolgere un lavoro per gli studenti. Detto ciò! Ho solo considerato che in tutta questa questione, le parti erano solo governo e sindacati. Zero rappresentanza al ministero di studenti che rivendicassero il loro diritto di studiare in un ambiente sano e il conseguente dovere, da parte di chi è pagato per offrire questo diritto di avere un atteggiamento congruo. Personalmente sono per l’obbligo vaccinale e se non è possibile, sono per il green pass anche sugli autobus e al supermercato.

