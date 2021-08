SI VOCIFERA! Draghi al Quirinale e voto anticipato.

Draghi al Quirinale e voto anticipato. Ecco perché. Il governo fa da sfondo a una campagna elettorale continua dei partiti che dovrebbero sostenerlo. Non potrà durare a lungo

Non scherziamo, Draghi deve governare e restare a Palazzo Chigi per almeno un’altra legislatura. Al Quirinale mandiamoci un galantuomo qualsiasi (nel senso di un onesto italiano meritevole di coprire tale carica).

Non ho capito che interesse hanno ( meglio avrebbero) Pd e M5S ( e satelliti) a mettere l’Asso che abbiamo in una una teca quirinalizia….solo per regolare i “conti interni”, con nuove elezioni ( masochismo puro)? I compiti di Draghi sono lunghi, il centro-sinistra dovrebbe candidarlo dalla loro parte anche nel 2023….e poi si starà a vedere se le destre ( come dicono i sondaggi-oroscopo) vincerebbero. Di candidati validi al Quirinale ce ne sono ,sia uomini che donne ( sarebbe ora di metterne una prossimamente).

p.s. un giornalino della destra oggi titola : voglio distruggere il centrodestra ,sic,…..forse non sarebbe una tragedia.

L’unico elemento positivo della ipotesi-proposta è che ci libereremmo della presenza ancora ingombrante dei 5stelle. Ed è forse la voglia di dividersene le spoglie il vero motivo delle ipotesi di elezioni anticipate che periodicamente affiorano.

Ma, in tal caso, perderemmo il peso stabilizzante, la credibilità internazionale e la garanzia di equilibrata mediazione politica che deriva dalla presenza di Draghi, oltretutto garantita dal fatto che il partito che si rendesse responsabile della caduta del governo o della sua ridotta agibilità, pagherebbe un pesante pegno elettorale.

Perciò, nel conto dei vantaggi e delle perdite, queste ultime sembrano prevalere.

A governare ci può andare chi vuole ma le regole del pnrr incatenano l Italia alle politiche europee. A parole i leader possono dire quello che vogliono a fatti faranno quello che è stabilito altrimenti …niente grana

C’è un protagonista, il più importante protagonista, i cui interessi non coincidono con quelli dei minuscoli protagonisti della “politica” italiana, riportati nell’analisi. Sono i mercati internazionali che assieme alle banche europee hanno “affidato”, tramite la UE, quasi 200mid all’Italia. Glieli hanno affidati perché Draghi, uomo di spicco nel mondo della grande finanza mondiale, gli ha fornito adeguate garanzie accettando il ruolo di PdC come evidentemente richiesto dalla UE assieme al pacchetto 200 miliardi. La UE, e i mercati-banche europee, non accetteranno nessun altro se non Draghi come PdC fino al 2026 ovvero alla fine del PNRR. Vogliono essere certi che i sodi vengano spesi come dicono loro e soprattutto che rientrino i 129miliardi di prestiti che fanno parte del PNRR italiano. I partiti lo sanno benissimo che nessuno dei loro leader avrebbe storia adesso (o tra un anno) in sostituzione di Draghi. La loro apparente “vitalità'” è solo quello che in napoletano si chiama “‘a Muina” per dare prova di esistenza in vita. La “grammatica della politica”, ogni volta che il suo interesse lo richiedeva, ha sempre trovato soluzioni ed escamotage geniali per aggirare i paletti posti dalle norme della Costituzione. Succederà anche stavolta sia per il PdR che per le elezioni del 2023. Una cosa è certa: Draghi da PdC non si muoverà fintanto che il PNRR non sarà giunto a termine.

