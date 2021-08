«Un errore storico. Rispetto ma non condivido la posizione di Biden, in linea con Trump che per primo voleva l`accordo coi talebani. Con loro è impossibile. Un secolo fa Churchill definì i membri della tribù Talib “feroci come le tigri ma meno puliti; altrettanto pericolosi ma meno aggraziati”. Non è cambiato molto. Piango pensando alle donne di Kabul che saranno private di ogni diritto. Come può il mondo libero tollerare una sconfitta di tali proporzioni?».

Afghanistan, la legge dei talebani fa paura agli afghani. Aeroporto preso d’assalto dai civili che provano a partire, stop ai voli commerciali. I talebani promettono serenità: “È l’ora della prova”

Il mondo occidentale ha sbagliato l’approccio con l’Afghanistan.

Bisognava partire dai punti di convergenza che potevano essere individuati sul terreno economico, più che sul piano militare: più ingegneri che soldati.

La cooperazione economica, rendendo espliciti la convenienza e i benefici per la popolazione, avrebbe generato il consenso e forse anche una riflessione sui costumi, non ideologizzata.

La forza dei talebani è stata di poter presentare l’intervento straniero come una prevaricazione. E, per un popolo fiero come quello afghano, allenato a difendere la propria sovranità da decenni di occupazione, ciò è stato uno strumento formidabile di coagulazione artificiosa del consenso.

Gli americani sono intervenuti SOLO per distruggere un santuario del terrorismo complice dell’attentato dell’11 settembre. E CREATO DAGLI STESSI AMERICANI. Non dovevano reagire?

L’Occidente deve capire che il tempo della impostazione unilaterale dei rapporti con i paesi che escono dall’arretratezza è finito. Il nuovo approccio deve manifestare una convenienza reciproca e, soprattutto il massimo rispetto per le culture locali, anche quando risultano indigeribili. Ma da questo orecchio però gli occidentali non ci sentono, più bombe uguale più democrazia.

Primo , la “democrazia” non si cala dal alto in un paese con secoli di “civiltà'” propria, inoltre , se si vuole aiutare un paese, ma evidentemente non era questo il caso, non si danno soldi ai caporioni perché attuino le modernizzazioni, perché questi se li intascano e non fanno nulla. Così come hanno fatto con l esercito che è stato “addestrato” senza pagare i soldati, che infatti hanno mollato subito. Si fanno direttamente. Diciamo che gli americani non hanno mai avuto una visione politica e sociologica , ma solo bombe e aerei e guerre muscolari, nella loro storia.

Gli Americani non hanno mai avuto interessi sociologici per nessuna delle loro invasioni. Fin dal Canale di Panama (e anche prima) allo scempio nel medio oriente iniziato per l’olio, la visione Americana è sempre stata la convenienza economica e militare e l’orgoglio. Nient’altro. Ogni regime buttato giù, ogni gruppo armato e addestrato….ogni intervento è quasi sempre stato un fallimento da parte di una nazione che voleva mettere le mani dove non doveva. D’altronde questi tanto odiati talebani li hanno addestrati gli americani decenni fa’….e la storia si ripete.

L’esposizione unilaterale della democrazia è sempre stata una grossa scusa per qualcosa di più meschino…che di sicuro avrebbe portato a qualcuno una barca di soldi o una barca di voti.

Afghanistan, la legge dei talebani fa paura agli afghani. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo