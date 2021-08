Un leader politico che si accorge oggi che la smobilitazione ha portato al ritorno dei talebani non fa che certificare la propria inadeguatezza. Sarebbe opportuno che si occupasse di innaffiare i fiori o gonfiare il canotto dei figli, almeno sarebbe utile a qualcosa.

Dov’erano Berlusconi, Di Maio, Letta, Meloni, Renzi e Salvini sei mesi fa quando Biden appena entrato alla Casa Bianca annunciava che entro il prossimo 11 settembre nessun soldato americano sarebbe rimasto in Afghanistan (anticipando di qualche mese le date previste dal suo predecessore)?

Non risulta pervenuta alcuna loro dichiarazione in merito.

Per contro sappiamo dove sono stati tutti loro negli ultimi 20 anni: al governo, tutti, in momenti alterni o insieme, e tutti hanno rifinanziato una missione militare la cui inutilità era nota sin da principio. Per una cifra superiore a quanto il nostro paese ha speso per la cultura nello stesso periodo.

Vadano a nascondersi, si ritirino a vita privata, ci liberino della loro inutile presenza

A parziale discolpa l’Italia si è opposta nelle sedi opportune al ritiro, ma certo non solo assistiamo ad un fallimento (e questo può essere: il successo non è mai garantito), ma ad un fallimento gestito male che complessivamente rivela la incapacità dell’occidente di svolgere un ruolo guida sulla scena internazionale proprio quando nuovi soggetti con politiche forse discutibili ma più coerenti e tempestive rivendicano tale ruolo guida.

Certo la scelta dei colpevoli da parte della Meloni, che esclude Bush figlio e soprattutto Trump, che ha teorizzato e pianificato l’uscita degli USA dagli scenari internazionali, e include Clinton (chissà perché?), rivela disonestà culturale e malafede.

Salvini che si preoccupa solo del terrorismo e per nulla, nemmeno per forma, delle popolazioni locali (dove i morti e le sofferenze saranno cento volte superiori) costituisce, ma questo non è una novità, la formalizzazione dell’egoismo, dell’America first Trumpiano, dell’ideologia egoista che ha determinato questa scelta di abbandonare l’Afganistan (che poi è proprio la scelta “sovranista” che singolarmente la Meloni imputa ai presidenti democratici).

GLI AFGHANI! “La umiliante fuga di Ghani consegna il paese al più medioevale dei regimi jihadisti” E non è forse Umiliante la fuga di coloro che avevano messo Ghani al comando? Cioè gli americani? E non è umiliante per gli altri occidentali, andare sempre a rimorchio di chi poi tradisce?

Kabul “Enrico Letta .L’Occidente ne esce a pezzi”. Renzi: “Biden ha sbagliato, niente patti con i talebani. L’Italia riapra al G20 il dossier anti terrorismo” Salvini: “Rischio terrorismo” Meloni (FdI): “Figuraccia, peggio di così non era possibile” ultima modifica: da

