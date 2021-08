Quando un giornalista fa un articolo su cosa sia meglio per Draghi fra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica anziché cosa sia meglio per gli italiani si ha il polso della situazione del giornalismo italiano : fa schifo. Ok grillismo puro.

La sua elezione a Presidente della repubblica, mentre è a Palazzo Chigi ,è incompatibile con la prassi costituzionale. Prima deve dimettersi e deve essere formato un nuovo governo che sicuramente sfascerà la destra. Peraltro la destra NON ha mai voluto Draghi capo del governo ma ora si rende conto che con il semestre bianco, le riforme necessarie per salvare i finanziamenti, che NON vuole, l’unica possibilità di non rompersi è mantenerlo a Palazzo Chigi. La riforma della giustizia è un pateracchio ma indispensabile per giustificare il primo acconto. Ma ora non c’è più spazio per compromessi. Il nodo fiscale è scorsoio. Non credo che abbia intenzione di rimanere in politica ancora e per molto tempo. Ha quasi finito il “lavoro”.

Nei panni di Draghi: meglio premier o presidente? Stare al Quirinale è tutto un altro mestiere, serve una vocazione. Chissà se il nostro presidente del Consiglio ce l’ha

Draghi tutta la vita presidente del Consiglio dei Ministri, cioè deve governare perché è l’unico che può rimettere a posto l’Italia (e gli italiani).

Draghi mira certamente più in alto di quel che possono rappresentare Palazzo Chigi o il Colle, ed è interesse dell’Italia che raggiunga quanto prima il suo obiettivo.

Ma conosce anche le proprie responsabilità, tra le quali quelle di tenere fede agli impegni presi e portare a termine nel migliore dei modi il suo attuale mandato.

L’articolo diverte quando prova a buttare la cosa in denaro, quasi che per un uomo possa far alcuna differenza l’avere sei spiccioli piuttosto che quattro o, meglio ancora, niente. Come se la dedizione di un uomo alla Patria potesse avere un prezzo monetizzabile.

Draghi resterà a Palazzo Chigi. Alla faccia di chi già sta tramando per sloggiarlo.

Hanno nostalgia di un certo avvocato ? Certo lui e la sua corte hanno fatto miracoli. Certe FIRME che da un conte1 ad un conte2, misteriosamente si cancellavano, ed ora prima del letargo ferragostano : ‘quando saremo al governo cancelleremo la riforma Cartabbia’, quella che abbiamo , noi 5S appena FIRMATO. Questo è l’uomo, questo è l’avvocato, questa la sua ‘pochette’, nel senso di ‘pochezza’ . E così voi confermate che il vero duello resta fra Draghi e Giuseppi, gli unici due che possono disputarsi il posto da PdC. Io di Giuseppi ho visto le acrobazie e le giravolte clownesche e mi è bastato ! A voi , evidentemente no, ma ognuno è libero di ‘pensarla’ come vuole, grazie a Dio ed alle Urne ! guardate le ‘stelle’, sono così belle, poi magari tornate alla realtà . quella non ha né il ciuffo né la pochette , purtroppo per voi, fortunatamente per chi la pensa diversamente ! lasciate perdere la politica ‘vera’, la confusione che si crea in certe menti ‘stellar ‘i è paragonabile a quella che provoca una bottiglia di vodka ghiacciata ingurgitata da un astemio incallito !

