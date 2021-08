Afghanistan, Letta: “La democrazia non si esporta con la guerra”

Intervista a Repubblica: “Ora dobbiamo aiutare la società afghana a resistere. Dovremo dimostrare accoglienza e generosità. Non possiamo girarci dall’altra parte”

Letta è abituato a queste proposte buttate così per dire qualcosa e destinate al nulla, quest’anno ne ha fatto una scorpacciata. Quello che emerge dagli ultimi avvenimenti è una immagine disastrosa degli Usa, in particolare la loro inaffidabilità per chi eventualmente pensi di allearsi con loro. Recentemente i curdi svenduti alla Turchia, ed ora quella parte di afgani che si sentivano protetti contro l’integralismo islamico, che però in altre regioni è un alleato stretto degli USA, molto più stretto dei poveri afgani, in particolare le donne. Anche Letta si dice sia un fervente alleato degli USA, quindi caro Letta, “stai sereno”. Caro ‘nipotissimo’ lo dica ai suoi compagni Boccia ed Emiliano che insieme al ministro degli esteri (??) sono stati ripresi in spiaggia che se la ridono e se la cantano mentre devono essere rimpatriati tanti connazionali. E poi si giri e si rigiri da qualsiasi parte, le ‘banderuole’ sono solite farlo SEMPRE. (P.S. le foto di Salvini al papeete sono state riprodotte subito da questa testata, la foto dei giulivi ‘spiaggiati’ è oscurata da HP, prendiamone atto)

Ci sono voluti 20 anni e guerre disastrose in Iraq, Libia e Siria per capire un concetto già chiaro all’inizio? Ora pensiamo al futuro ..per fare che cosa, prima dobbiamo capire se siamo in grado di pensare, di dire e realizzare qualcosa….Mi chiedo cosa vogliamo esportare, un sistema politico che non è in grado di risolvere niente, una crisi economica che va avanti senza alcun miglioramento da anni, una crisi sanitaria infinita, abbiamo dimostrato che non siamo in grado di far valere la nostra presunta superiore civiltà. Ma finiamola con questa classe politica inetta, inutile ed incapace, piena solo di chiacchere e mancate promesse, completamente asservita a dei potentati economici, il cui unico credo è quello di arraffare soldi ovunque che neanche sono in grado di risolvere i problemi della loro gente. SI chiedo cosa ha detto SuperMario, sempre attenti ai problemi bancari, Mario Draghi dice prende posizione sulla crisi in Afghanistan. Il ritorno dei Talebani al poter costituisce una minaccia in primis per l’Europa, prim’ancora che per gli Stati Uniti. Se non si prenderanno provvedimenti in fretta il Paese tornerà a rappresentare la palestra di migliaia di aspiranti terroristi in attesa di entrare in azione. Niente, VERO! questa la dice lunga sull’interesse che i potentati economici hanno sulla faccenda Afghanistan nelle parole di DRAGHI.. Iran e Corea del Nord ci aspettano!

