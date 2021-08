AVANTI COSI’ E’ il momento di battere il ferro ! Il vatic “pericolo che avvelena la cultura” Se fosse per voi il sole girerebbe ancora attorno alla terra !

500mila firme su referendum eutanasia. Vaticano: “Pericolo che avvelena la cultura” Il quesito propone di cambiare la norma sull’omicidio del consenziente. Il comitato: “La raccolta continua”

Un mio amico che lavorava in un reparto di medicina interna mi raccontava che, da loro, l’ eutanasia è sempre stata praticata clandestinamente nei pazienti messi particolarmente male. I medici, consultati e informati i parenti del paziente ormai spacciato, con il loro rassegnato consenso infondevano bombe di morfina agli sventurati malati, fino al sopraggiungere dell’ eterno riposo. Ciò che non dava pace a questo mio amico, che preparava e infondeva le bombe, non era tanto l’ aver dato il colpo di grazia al malato, per il quale provava profonda pena, quanto il fallimento e la resa della scienza.

Ho firmato per il diritto di ogni persona ad auto-determinarsi, la libertà di scegliere, il diritto alla dignità nel vivere e nel morire. Fatelo anche voi. Su https://referendum.eutanasialegale.it/

potete trovare i banchetti in cui firmare e sottoscrivere il referendum anche in forma digitale.

Una svolta storica. Da oggi sarà possibile firmare anche online e non solo nei gazebo per chiedere il referendum sull’eutanasia legale.

La novità storica riguarda tutti i referendum e le leggi di iniziativa popolare: una vittoria ottenuta dall’ Associazione Luca Coscioni e da Mario Staderini, ex segretario dei Radicali, dopo una battaglia politico-giudiziaria durata due anni. La svolta è arrivata con un emendamento approvato negli scorsi giorni all’unanimità dalle commissioni Affari costituzionali e Ambiente.

Sono state raccolte ad oggi oltre 400.000 firme, ne mancano così ancora 100.000 per raggiungere l’obiettivo e #6000sardine al fianco di Marco Cappato e dell’Associazione Luca Coscioni continua ad appoggiare questa battaglia.

Sono 3 le modalità di firma disponibili: – Lo #Spid (gratuitamente) – Attraverso il servizio di riconoscimento #TrustPro. – Con l’utilizzo di un proprio dispositivo (Smart Card, usb o servizio di firma digitale remota)

Non è fondamentale volere l’eutanasia per sé, ma è un principio di civiltà che permettere a ciascuno di disporre e decidere liberamente della propria vita. Perché ciò che è peccato per qualcuno, non deve necessariamente diventare un limite per tutti.

#LiberiFinoAllaFine Alcune informazioni importanti: – non firmare sulla piattaforma online se hai già firmato ai tavoli, presso gli uffici comunali o negli studi legali e notarili. La firma non avrebbe nessun valore e si potrebbe incorrere in sanzioni legali. – ci sono tre modalità di firma disponibili: Spid, con un proprio dispositivo (Smart Card, usb o servizio di firma digitale remota) e attraverso il servizio di riconoscimento TrustPro. – la firma digitale ha un costo, in caso di Spid o utilizzo di un proprio dispositivo di riconoscimento, il costo è di circa 0,50 centesimi per firma e viene coperto dal Comitato Referendum Eutanasia Legale, invece in caso di utilizzo del servizio Trust Pro il costo di 3 euro per l’autenticazione è a carico del firmatario.

Premesso e spero che l’avevate capito, che io sono a favore della legalizzazione dell’eutanasia regolamentata in maniera scriteriata, ma ancora di più sono a favore all’utilizzo dei sistemi informatici per la facilitazione della burocrazia (compreso il voto), bisogna pur dire che certe soglie che erano state previste per determinate condizioni perdono la loro ragione d’essere di limitare questi strumenti di partecipazione democratica. Questo da un punto di vista prettamente logico perché poi sono il primo a ritenere che questi strumenti dovrebbero essere rafforzati e sostenuti (ad esempio il ddl di iniziativa popolare, strumento parente prossimo del referendum, è una grandissima pigliate per il c… !!!)

AVANTI COSI’ E’ il momento di battere il ferro ! Il vatic “pericolo che avvelena la cultura” Se fosse per voi il sole girerebbe ancora attorno alla terra ! ultima modifica: da

