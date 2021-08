L’immagine diffusa dall’equipaggio del C-17 Globemaster III ha fatto il giro del mondo: decine di passeggeri si sono infilati nel portellone semiaperto, riuscendo a lasciare il Paese.

Nelle ore disperate della fuga da Kabul c’è una foto, insieme a quelle terribili dei corpi che cadono a terra dagli aerei in decollo, che ha fatto il giro del mondo: centinaia di afghani stipati in un cargo americano, ammassati eppure fortunati perché ormai in volo verso la salvezza. Le prime stime, diffuse con un audio dallo stesso equipaggio dell’aereo, parlavano di oltre 800 persone, ma un funzionario del dipartimento alla Difesa americano ha confermato anonimamente che a bordo del C-17 Globemaster III dell’aeronautica decollato da Kabul c’erano 640 passeggeri, un record per questo tipo di aereo militare che ha una capacità di 188 posti: il volo non doveva imbarcare così tanti passeggeri, ha spiegato il Pentagono, ma decine di persone sono riuscite a infilarsi nella rampa di accesso semiaperta del velivolo, che ha lasciato l’Afghanistan domenica per raggiungere la base Al Udeid in Qatar. Invece di farle scendere, ha spiegato il funzionario al sito Defense One, che per primo ha diffuso l’immagine, l’equipaggio ha deciso di decollare lo stesso: i passeggeri hanno seguito la procedura «floor loading», sedendosi a terra e usando le cinghie di carico che vanno da una parete all’altra del velivolo come cinture di sicurezza. L’aeroporto, ancora sotto il controllo americano, era del resto l’unica via di fuga per abbandonare Kabul dopo l’arrivo dei talebani: gli Stati Uniti lo hanno chiuso lunedì per evitare nuove scene di caos, le corse disperate attorno agli aerei in fase di rullaggio sulla pista, riaprendolo nelle prime ore di martedì mattina. Altri cargo militari hanno lasciato Kabul con centinaia di afghani a bordo e, nota Defense One, alcuni potrebbero aver avuto a bordo anche più passeggeri.

Kabul, 640 afghani evacuati a bordo di un cargo militare americano ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo