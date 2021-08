La confusione regna sovrana sul fronte occidentale, ma qulacuno lo ha svegliato.

La scelta di Biden. “Non combattiamo una guerra che gli afghani non vogliono combattere”

Il presidente difende il ritiro delle truppe: “Non mi pento, non dovevamo costruire una Nazione. Preferisco le critiche al non decidere. Non voglio un nuovo Vietnam”

Sul fronte occidentale veramente mi sembra che ci sia ben poco di confuso. Mi sembra tutto lineare. Trump ha iniziato a ritirare le truppe e ha regalato l’Afganistan ai Talebani, in campagna elettorale Biden ha detto che anche lui avrebbe ritirato i soldati e lo ha fatto. I Talebani si sono ripresi l’Afganistan. Mi sembra che sia tutto molto chiaro e poco confuso sul fronte occidentale.

Guardate che è Trump quello che ha ritirato le truppe e firmato l’accordo con i talbeani per tornarsene a casa. Quindi il primo a combinare pasticci è stato lui. Biden ha solo preso il testimone. Il problema è a monte. Che questa guerra sarebbe finita così si sapeva già 20 anni fa, è stato Trump, nel febbraio del 2020, a firmare un accordo con i talebani che prevedeva il ritiro delle truppe nel maggio di quest’anno. Quello che va imputato solo a Biden però è il modo con cui ha lasciato l’Afghanistan, senza cioè alcun ritorno politico e dopo oltre 2400 morti solo americani e 2000 miliardi di dollari spesi. Da quello che s’è visto, più che una ritirata è stata una fuga, una Caporetto o, se vuole, un’altra Saigon. Ma Biden non può essere criticato.

Ha trovato una situazione già compromessa e ha cercato di gestirla nel modo meno dannoso. Gli possono essere contestate le dichiarazioni di luglio rassicuranti sulla tenuta del regime, ma forse rientravano in una strategia di comunicazione.

Vedremo se il nuovo regime saprà distaccarsi dal radicalismo del passato, e gli ultimi inviti concilianti del suo vertice (amnistia) potrebbero andare in questa direzione.

Per non avere nuovi “Vietnam”, basta non iniziarli. Ma quando queste tragedie vengono iniziate sotto il falso mito di ” mo’ arrivano lì boni che portano la democrazia”, non possono essere concluse con l’ignobile e vile fuga dalla realtà e dalle proprie responsabilità.

Bush ha iniziato questo “Vietnam”, e Biden non può chiuderlo nella classica maniera americana : con un insopportabile cinismo e ignobile scaricabarile. E lassiamo perdere ciò che afferma il peppi ITALICO: “non voglio che si ripeta in Afghanistan quello che abbiamo vissuto allora”: ‘a Peppi’, abbasta co’ ste penniche, fatte aiuta’ da Giggino mò che s’arza da la sdraio.

Giustificazioni veramente puerili…non sono in discussione le buone ragioni degli Usa per ritirarsi ma le modalità e la tempistica senza preoccuparsi lontanamente di lasciare il paese in condizioni di minima sicurezza e senza considerare che in pochissimo tempo tornerà quello di venti anni fa …ma allora gli stessi Stati Uniti faranno sempre in tempo a ipotizzare una nuova invasione …perché no! Sui governi europei che cadono tutti dal pero si può solo stendere un velo pietoso.. Però una considerazione va fatta ,uomini e donne , sapendo quello che andrà a succedere , non hanno pensato di resistere , di creare un enclave sicura ? Hanno ricevuto armi ,denaro ,hanno dimostrato di apprezzare uno stile divita normale ,e non fanno nulla? Gli Yazhidi ,nella stessa situazione ,hanno continuato a combattere, così i curdi…

Questa fuga ,abbandono , come dice la Merkel ammettendo tutti gli sbagli , e’una sconfitta pesantissima. Ora la pala a russi e cinesi

ORA. Non valgono a niente i bing bong di accuse, perché il risultato parla da solo. E’ vergognoso che 4 barbuti quasi disarmati sono riusciti a far tutto questo agli americani.

A si, ma dove sono i Rambo americani che uno solo può sconfiggere un’esercito intero ? Esistono solo nei cinema ? A proposito, dove sono Rambo americani che uno solo può sconfiggere un’esercito intero ? Esistono solo nel cinema?! Adesso se Kim sbadiglia, i ” valorosi ” rambi americani in Corea del Sud iniziano a scappare. Dai, coraggio… I Talebani si sono ri-presi l’Afghanistan in 30 giorni senza neanche combattere. L’esercito si è sciolto ed il presidente scappato con il malloppo. Allora bisogna ritornare là… Chi deve tornare là… con quanti soldati ? Certo idignarsi è facile… ma poi ? Chi direbbe al proprio figlio: “devi andare in Afghanistan a liberare le donne schiavizzate dai talebani” “se torni vivo avrai una buona pensione, se torni morto una bella medaglia”. Condivido al 100% il discorso di Biden. O forse doveva lasciarlo esternare a Trump così per fargli vincerele elezioni una seconda volta?

