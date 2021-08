La Fantozziana RAGGI non riesce a trovare una cosa scomoda per Salvini e la Meloni, ma guarda un pò

La piazza “Sì Vax” di Calenda diventa scomoda per Raggi e Pd. Cadono nel vuoto gli appelli alla sindaca, accusata di strizzare l’occhio ai No Vax, e a Zingaretti

Bè, sai, Renzi ha tolto di mezzo quello che non riusciva a vaccinar la gente, ha cambiato premier, ha messo al posto dell’avvocaticchio di paese un leader, il leader europeo, il quale ha chiamato il generale Figliuolo che ha cambiato il modo di vaccinare gli italiani: che dici, potrebbe essere trionfalmente a piazza del Popolo? O pensi sia meglio far parlare sul palco i due capetti della destra estrema che strizzano l’occhio ai no vax per un pugno di voti?

Per il piddìoti&5stronzi sono sempre ‘sortite elettorali’, poi , quando verrà il momento di andare alle urne, le ‘sortite’ si trasformeranno in ‘prego accomodatevi, quella è l’uscita’ : sortite, sortite !

E’ vero che a Roma si è in piena campagna elettorale, ma se non si dice in campagna elettorale chi è per i vaccini e per la sicurezza delle persone e chi, invece, è dubbioso o addirittura contrario ai vaccini, quando la si deve fare una manifestazione come questa? I cittadini romani, gli elettori non hanno diritto di sapere chi lavorerà a difesa della loro salute e chi è dubbioso o addirittura se ne infischia della loro salute? Io credo che Calenda, Cottarelli, Bentivogli, Burioni, Rosato siano personalità importanti della politica, dell’economia, della scienza medica e si debba credere a loro e sostenere il loro impegno per garantire una forte protezione sui temi della salute, perché con la globalizzazione un virus locale diventa presto internazionale, più veloce della corsa dei Talebani alla conquista di Kabul. Per questo i vaccini sono fondamentali e guai se non ci fossero e la gente non si vaccinasse.

Zingaretti, Gualtieri, Letta, Romano e altri pavidi piddioti sono in attesa degli ordini di Conte e se Conte non indica la strada loro stanno fermi. Pazienza per i massimalisti del PD, tipo Letta, Zingaretti, Orlando, Provenzano, Boccia, ma che fine hanno fatto i riformisti del PD? Cosa dicono Guerini, Marcucci, Lotti, Fiano, Alfieri, Morani, Malpezzi & C? Si sono ormai rassegnati a essere esclusi dalle prossime liste elettorali e tornare ai loro precedenti lavori? Non è tacendo e subendo che si fa politica, perché così si tradiscono non solo gli ideali ma i progetti politici cui si è contribuito e le speranze e i sogni. Federica Fantozzi col suo articolo ha ben mostrato la crisi profonda del PD, le sue due anime lontanissime fra loro, inconciliabili e fin che restano assieme bloccano qualsiasi azione politica, annullando e annientando sempre più i il PD. E questo è un grave danno per l’Italia.

Come al solito il PD trova l’aspetto politico per non partecipare alla manifestazione. Questi signori hanno criticato i no vax dal primo minuto e adesso che bisogna dimostrare l’appartenenza dicono che Calenda ha come scopo la candidatura a sindaco. La verità è che il PD è ostaggio del M5S. Povera sinistra! Fossi in Bersani avrei cambiato subito partito, ma purtroppo, la paga è ottima ed allora ci si dimentica le brutte figure fatte in streaming, ma poi da chi? da un manipolo di vetero comunisti che ci hanno fatto perdere le Olimpiade a favore della Francia. Ripeto, poveri noi. Il PD, incapace di fare o pensare qualsiasi cosa, in grado solo di stare a rimorchio di Conte, s’arrabbia se qualcuno osa fare o pensare qualcosa che avrebbe dovuto fare lui.

Bene Calenda, sopra tutto perché capace di metterci la faccia nelle cose in cui crede: questo è il vero anti populismo, quello che persegue gli interessi del popolo.

Spiace che il Pd, che in passato ha avuto questa capacità (penso al sequestro Moro e a tanto altro), oggi si adagia a inseguire i voti. Per la Raggi non c’è da stupirsi: segue il corso dell’inconsistenza dalla quale è nato il movimento che l’ha fatta votare.

Prima o poi – magari quando sarà troppo tardi – gli italiani capiranno.

