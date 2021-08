Abiura democratica. La ritirata dei riformisti del Pd è anche peggio di quella americana.

Il dibattito italiano attorno alla disastrosa ritirata americana dall’Afghanistan è viziato da molte contraddizioni, prima tra tutte quella di chi contesta agli Stati Uniti sia l’idea di rovesciare il regime dei talebani nel 2001 sia la decisione di lasciar loro campo libero nel 2021. Sia la pretesa di esportare democrazia e diritti umani sulla punta delle baionette, sia la scelta di riportarsi a casa le baionette, senza pensare alle conseguenze per la democrazia e i diritti umani. Un casino che non consente di discutere nemmeno di cosa esattamente sia andato storto, cioè quasi tutto, a giudicare dai risultati, proprio perché si ferma alle premesse ideologiche.

Il difetto più insidioso di questa discussione sta però nella tendenza a schiacciare la guerra in Afghanistan su moventi, cause e conseguenze della guerra in Iraq, che è venuta dopo ed è stata per molti versi il suo esatto contrario.

Non si tratta infatti di un anacronismo come un altro: l’intervento in Afghanistan era giustificato dal sostegno offerto dal regime dei talebani ad al Qaeda, che aveva appena fatto migliaia di morti nel centro di New York con gli attentati dell’11 settembre. Proprio per questo la missione militare aveva visto la partecipazione unitaria dei paesi occidentali. L’esatto contrario, appunto, del famoso unilateralismo americano che caratterizzerà l’intervento in Iraq, con la dottrina della guerra preventiva e tutto il dibattito sull’esportazione della democrazia che ne seguirà.

Per la sinistra italiana fu un passaggio molto difficile, perché l’11 settembre e la scelta dell’intervento in Afghanistan arrivarono nel pieno di un congresso, quello tenuto dai Ds a Pesaro, e divennero il centro di una battaglia politico-culturale durissima tra riformisti e radicali. Basta ricordare che i riformisti guidati da Piero Fassino, Pier Luigi Bersani e Massimo D’Alema avevano contro — unico caso in tutta la storia dei congressi di Pci-Pds-Ds — sia il segretario della Cgil (Sergio Cofferati), sia il direttore dell’Unità (Furio Colombo).