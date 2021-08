Sindacati sempre di traverso, soprattutto su provvedimenti utili a tutti. Se avessero deciso, al governo, per una vaccinazione obbligatoria demandando ad equipe mediche selezionate la scelta di chi non si dovesse vaccinare o stabilire quale vaccino inoculare nei casi particolari, si sarebbero potuti evitare tanti problemi ancora irrisolti poichè una vaccinazione di massa, avrebbe se non totalmente almeno in larghissima parte, ridotto ai minimi termini tante situazioni difficilmente risolvibili: 1)contagi sul lavoro, 2)contagi a scuola, 3)contagi nei luoghi pubblici, 4)inutile quanto superflua necessità di gestione di green pass, 5)conseguentemente il problema dei trasporti che invece è, e così come attualmente rimane, il più grande ed irrisolvibile problema relativo alla diffusione dei contagi, 6) da ultimo mettere in soffitta i sindacati che di danni ne hanno fatti anche troppi occupandosi di materie non di loro competenza.

I sindacati strizzano l’occhio ai No Vax. E si scatenano contro il gruppo Leonardo

Tutti contro l’azienda che vuole inibire le mense ai dipendenti senza green pass.

I sindacati strizzano l’occhio ai No Vax. I social non perdonano e crocifiggono i metalmeccanici. Il passo falso da parte delle organizzazioni sindacali è contenuto del comunicato, sottoscritto dalle segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm per ribadire il dissenso rispetto alla decisione di Leonardo di vietare l’accesso alla mensa aziendale per i lavoratori sprovvisti di green pass.

Il passaggio che scatena l’indignazione dei social è riportato al quarto capitoletto: «I vaccini non sono una cura definitiva», scrivono i sindacati. Dubbi che bastano a spingere i sindacati nel «girone» dei No Vax. Dal proprio account Twitter Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera, è duro: «Il comunicato dei metalmeccanici del gruppo Leonardo sembra riecheggiare le tesi No Vax. Una novità assoluta«. Gli utenti si scatenano: «La Fim Cisl nella quale ho militato e fatto il dirigente fino al 2016 non avrebbe mai proclamato uno sciopero contro il green pass. Deriva corporativa», rincara Sandro Pasotti. Leonardo Monaco è netto: «Conferma quanto i sindacati italiani siano fuori dalla realtà, ormai da anni. Che si occupino dei pensionati che è l’unica cosa che sanno fare». Il tono dei messaggi non cambia: «Quando sei il sindacato ma per un attimo diventi medico/ricercatore ed esprimi valutazioni sulle terapie anti Covid perché i soldi del tesseramento sono fondamentali», attacca un altro utente. La protesta sindacati nasce da una faq governativa con cui viene messo in discussione l’accesso alle mense nelle aziende per i lavori sprovvisti di green pass. Leonardo e altre aziende, sulla base della faq governativa, hanno deciso di bloccare l’accesso alle mense. La risposta delle organizzazioni dei lavoratori non si fa attendere: «Sulla base delle incerte disposizioni governative recenti, in queste ore alcune imprese nazionali e multinazionali stanno procedendo senza confronto con iniziative unilaterali su un punto fondamentale per le lavoratrici e i lavoratori: il diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l’accesso alle mense. Non accetteremo mai nessuna disparità di trattamento fra luoghi di lavoro e mense», replicano in una nota congiunta Fim Fiom e Uilm sull’uso del green pass nelle mense. «È inaccettabile la mancanza di chiarezza normativa: il governo agisca subito prima che la situazione diventi incontrollabile. Alle iniziative unilaterali delle imprese – concludono i sindacati – rispondiamo con la contrattazione e con la richiesta di convocare i comitati Covid in ogni azienda, perché non possono essere messi in contrapposizione i diritti ma bisogna trovare soluzioni che riducano al minimo possibile i rischi sui luoghi di lavoro. Il costante tracciamento attraverso i tamponi a carico delle aziende per i lavoratori garantisce il green pass». Ecco il nuovo fronte tra aziende e sindacati No Vax.

