Moderare i barbari.A Kabul sono tornate le tenebre proprio perché abbiamo trattato con i Talebani

Non c’erano soluzioni buone o semplici per Joe Biden sull’Afghanistan, il presidente che ha chiuso, almeno pare, la guerra giusta ma ormai irragionevole, infinita ma in realtà conclusa da tempo. La guerra nata per catturare Osama Bin Laden, per smantellare il suo gruppo di sicari del jihad e per rimuovere il regime dei talebani che se ne era preso cura.

Eppure, tra le tante opzioni a disposizione, Biden ha scelto la via più disonorevole per il suo paese e per tutti noi, sulla scia di un‘antica tradizione realista della sicurezza nazionale americana, in realtà immoralista, che da sempre è in tensione con la scuola idealista di politica estera, i cui principi di interventismo umanitario e di ingerenza democratica dopo i due mandati di George W. Bush sono stati abbandonati da Barack Obama prima, poi da Donald Trump e ora da Biden.

Adesso che a Kabul sono tornati i Talebani, non perché hanno prevalso militarmente ma perché gli americani hanno deciso di lasciargli il paese, è evidente che quel che resta della comunità internazionale, umiliata dalla disfatta afghana autoimposta da Washington, dovrà fare qualsiasi cosa in suo potere per salvare l’esistenza non solo di chi in questi anni ha cercato di far uscire il paese dalle tenebre ma anche quella di tutte le bambine, di tutte le ragazzine e di tutte le giovani donne afghane destinate dalla legge coranica sguainata dai Talebani a essere ingabbiate in un burka e stuprate in nome di Allah misericordioso.

Bisognerà quindi provare a “trattare” con i talebani tornati al potere per salvare più bambine e più persone possibili, essendo a questo punto da escludere contro la setta razzista, stragista e patriarcale dei Talebani un nuovo intervento armato sul genere di quello appena concluso ma che, tra mille errori e inadeguatezze, comunque ha garantito per vent’anni una prospettiva di vita dignitosa a milioni di donne.