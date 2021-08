BRAVA DANIELA: IO SARO GUCCO MA! Non capirò mai perché un insegnante, costretto a stare tante ore alla settimana in un’aula perlopiù non ampia, a continuo contatto con tanti studenti, quindi a rischio concreto di prendere il covid, rifiuti il vaccino che lo stato gli mette gratuitamente a disposizione e che lo salvaguarda, con percentuali altissime, da forme gravi, terapie intensive e decessi.

Se fossi stato ancora in servizio, non mi sarebbe passato neanche per anticamera del cervello di rifiutare il vaccino. Il tampone, che liberamente alcuni scelgono in alternativa, liberamente se lo devono pagare. Ma si ricordino che non protegge dal covid, serve solo a stabilire se ce l’hanno o no. Ma poi, gratuita o non gratuita, non pensano a come sarà snervante per loro una pratica del genere, costante e prolungata in un tempo così lungo? Sentite a me, abbandonate paure e informazioni fuorvianti (guardate quante fake stanno venendo fuori) e vaccinatevi. Siete ancora in tempo per cominciare più serenamente l’anno scolastico, per dare una mano a voi stessi e, di conseguenza, a tutti gli altri. Che il papa vi illumini, se uno si noi non ci riesce.

LA DANIELA VI DICE: Non facciamo confusione tra persone fragili e il personale no-vax. I primi hanno giustificazioni, i secondi no.

Il green pass è un documento di libertà per se stessi e di garanzia per gli altri. Continuare a discutere di questo significa voler lisciare il pelo ad una fetta di cittadini che vorrebbero tutte le libertà personali a discapito della salute collettiva. È eticamente sbagliato che un politico, responsabile tra l’altro a livello regionale, metta in dubbio il valore del certificato di vaccinazione.

Stiamo peraltro parlando di una minoranza all’interno del sistema scuola. E sua questa minoranza non possiamo cedere al principio. Dobbiamo garantire la salute dei ragazzi ed escludere il ritorno alla Dad. Chiedere senso di responsabilità a chi ha scelto la strada della docenza, che implica anche dell’educazione, mi sembra obbligatorio. Per questo mi sembra che anche le posizioni del sindacato siano improntate ad un ragionamento fuorviante

Come possiamo immaginare che i genitori debbano pagarsi i tamponi per i figli mentre ai docenti no-vax venga concesso il controllo gratuito? Anche solo il prezzo politico scontato è assolutamente diseducativo e ingiustificato. Inoltre mette la maggioranza che si è vaccinata nella condizione di essere sbeffeggiata. No. In certe professioni dove si è al servizio dei cittadini per diritti costituzionalmente garantiti come salute e istruzione, allo Stato che chiede di seguire un protocollo validato, si può rispondere solamente si!

Daniela Sbrollini

