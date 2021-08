“VACCINARSI È UN ATTO D’AMORE” Se non vogliono ascoltare i politici ascoltino almeno le parole del Santo Padre

Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto di amore e contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vaccini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e amici, amore per tutti i popoli.

Un utilissimo appello di Papa Francesco da condividere il più possibile per invitare i cittadini di tutto il mondo a vaccinarsi. In alcune regioni italiane, guarda caso quelle con meno vaccinati, si rischiano nuove dannosissime restrizioni, l’autunno si avvicina e con esso la riapertura delle scuole, non possiamo permetterci di non tornare alla normalità. Forza! Chi non si è ancora vaccinato lo faccia, per il proprio bene e per il bene del prossimo.