Alle radici del fallimento occidentale in Afghanistan.

Americani ed europei hanno favorito un sistema politico corrotto, senza alcun progetto di ricostruzione economica.

UNA GUERRA DI VENT ANNI CON MIGLIAIA DI MORTI E MIGLIAIE DI MILIARDI BUTTATI, PER 11 SETTEMGRE AMERICANO,E ASSURDO! LA CAUSA E O ERA BIN LAGEN? SI CERCA IN TUTTO IL MONDO, SE SI TROVA SI ARRESTA O SI GIUSTIZIA, E POI A CASA PROPPIA, NON TENERE IN BALLO LA TESI DELLA DEMOCRAZIA PER INTERESSI FINANZIARI ED ECONOMICI PERSONALI. ALTRIMENTI I FATTI, COME E SUCESSO ,SI RIPERCUOTANO CONTRO DI TE, ESPORTATORE DI DEMOCRAZIA. BASTA VEDERE IN LIBBIA-IRAC-SIRIA-E PRA AFGHANISTAN.NON SERVE ESSERE DEI GURO POLITICI PER VEDERE CHE LA DEMOCRAZIA LA CERCA CHI VUOLE,E MAI PUO ESSERE IMPOSTA, QUESTE POPOLAZIONI, LA MAGGIORANZA LE STA BENE COME VIVONO.LASCIAMOILI VIVERE VOME VOGLIONO.POI SE LA MINNORANZA SARA CAPACE DI PORTARLI VERSO LA DEMOCRAZIA, E TUTTO UN ALTRO DISCORSO.

Gli afgani sono tutti talebani, qualsiasi soluzione diversa da quella adottata avrebbe dato alla fine come risultato la stessa cosa cioè la vittoria dei talebani.

D’altra parte la vicenda afghana è un postumo gigantesco della civiltà coloniale conclusasi (politicamente e militarmente) a metà del Novecento, ma tuttora felicemente operante Perché mai l’Occidente, che ha tratto e trae tuttora enormi profitti dallo stato di miseria, subalternità e disordine politico negli ex Paesi colonizzati, avrebbe improvvisamente dovuto aver cura dei loro progressi economici, politici, sociali? Quando questi non sono mai stati contemplati, ovviamente, durante la secolare gestione di sfruttamento? Quindi, la cosa più odiosa della situazione, ancora una volta, è la mistificazione della realtà, le fandonie date in pasto alle pubbliche opinioni occidentali, tutte riparate al calduccio dello dello loro democrazie conquistate al duro prezzo del caos nel resto del mondo. Noi ci riempiamo la bocca di “verità”, ma le cose, nel mondo, vanno, purtroppo, come sempre. Se pensiamo che, da noi, paradiso radioso della democrazia, ancora non si sa nulla, per es, della Strage di Ustica, o delle bombe di Bologna.

Curiosamente se uno va negli unici due paesi africani non colonizzati (Liberia e Sierra Leone) e chiede agli abitanti perché non siano almeno a livello della Costa d’Avorio che è al di là del fiume, i locali ti rispondono “perché la Costa d’Avorio è stata colonizzata dai Francesi”. Quindi il tuo terzomondismo d’accatto può andar bene al baretto del collettivo, ma dire che dovremmo la democrazia allo sfruttamento delle colonie è una balla che non si può sentire.

Corrotti, davvero?? Ma pensate veramente che ci fosse altro da scegliere in Afghanistan come classe dirigente? Ma pensate veramente che in Afghanistan abbia eletto sindaci o parlamentari donne in elezioni regolare? Dicono che nei distretti dove sarebbero state elette, molte non si siano nemmeno viste. Siamo andati a spendere miliardi per far loro corsi sugli stereotipi di genere e le falle del patriarcato e gli unici che c’hanno guadagnato sono state le NGO. Certi corsi li eviteremmo pure in Occidente, figuriamoci nelle zone rurali dell’Afghanistan.

Ma poi c’è qualcosa più neocoloniale che cercare di inculcare i concetti wok da parte di quelli che hanno sempre criticato i missionari cristiani per aver convertito i nativi? Robe da matti.

In Afghanistan gli Occidentale hanno esportato la loro ultima versione della democrazia, quello in cui tutti hanno un prezzo e tutti i politici, eletti nominalmente dai loro cittadini, sono asserviti ai loro padroni economici, di cosa ci meravigliamo.

Alle radici del fallimento occidentale in Afghanistan ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo