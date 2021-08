Davvero sconcertanti le parole dell’ex premier: menomale che Renzi gli ha sfilato il potere dalle mani! Personalmente non mi meravigliano le parole di Conte non mi aspetto niente di meglio da lui.

Il segretario demente dei 5 Stelle chiama “distensivo” il rapporto con i talebani, ” ma ci fai ,o ci sei?”. L’idolo de PD, più idiota di Letta. Mediocri, privi di idee, incapaci di prendere sul serio delle responsabilità, privi di idee.

“E per fortuna che doveva essere il punto di riferimento per i progressisti. Giuseppe Conte, neo leader del Movimento 5 Stelle, dopo giorni di silenzio sull’Afghanistan torna a parlare e crea subito un caso politico. Le sue dichiarazioni sul ritorno dei talebani alla guida del Paese, dopo 20 anni di ‘protettorato’ occidentale, fanno discutere.

Mercoledì sera l’ex presidente del Consiglio da Ravello, in provincia di Salerno, per la presentazione dei un libro ha parlato di “necessità di un serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo” Davvero sconcertanti le parole dell’ex premier: menomale che Renzi gli ha sfilato il potere dalle mani!



«Mi lasciano sconcertato le dichiarazioni di Giuseppe Conte. Dopo giorni di silenzio, parla della necessità di un “serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo”.

Un insulto a chi sta soffrendo, scappando dalle più che probabili persecuzioni che i Talebani metteranno e stanno già mettendo in atto: penso al massacro di manifestanti a Jalalabad o alla “libertà” delle donne sotto la sharia (Sic!).

Un maldestro tentativo di compiacere quei Paesi che sono stati pronti a riconoscere subito e senza neanche troppo dispiacere il regime talebano. Ma noi siamo l’Italia! E l’ex premier pare non saperlo.»

Poi ha parlato di “atteggiamento distensivo” mentre sparano sui manifestanti…Ma noi di Italia Viva siamo gli unici che hanno il coraggio di condannare le parole di un ex premier che invita al dialogo coi terroristi? Grazie a chi ci aiuta a denunciare anche qui sui Social. Noi lo faremo nelle sedi preposte. Personalmente non mi meravigliano le parole di Conte non mi aspetto niente di meglio da lui. Ripeto un deficiente vestito a festa dal ducetto fasciopopulista pluripregiudicato con omissione di soccorso stradale evasore fiscale stupratore della democrazia, un esempio per suo figlio.



