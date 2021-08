Il leader in pectore dei progressisti, Giuseppe Conte, auspica un «dialogo serrato con il nuovo regime dei talebani». Viene spontaneo domandarsi dove possa esserci lo spazio per intavolare un dialogo con i talebani che, ad esempio, parlano dei diritti delle donne sulla base della Sharia. Giova ricordare che la Sharia non è un solo testo, ma anche una raccolta di norme, un compendio di regole di vita e di comportamento dettate dalla divinità per la condotta morale, giuridica e religiosa dei suoi fedeli. E’ quindi chiaro come la caratteristica di questa raccolta sia l’ampia interpretabilità, per cui a fare la differenza di volta in volta è il campo di applicazione e quindi l’interpretazione della medesima norma. Per questo , le donne devono sottostare a regole morali di volta in volta interpretate da uomini.

Tutto questo dichiarato MENTRE SPARANO AI MANIFESTANTI !

Da uno come Conte non mi sarei aspettato nulla di diverso ma sinceramente provo imbarazzo nel vedere il silenzio di tutta quella sinistra sempre pronta a giudicare tutto e tutti sulla collocazione politica e sulla democrazia. Meno male che ora c’è Draghi. #conteeiprogressisti Poi ha parlato di “atteggiamento distensivo” mentre sparano sui manifestanti…Ma noi di Italia Viva siamo gli unici che hanno il coraggio di condannare le parole di un ex premier che invita al dialogo coi terroristi? Grazie a chi ci aiuta a denunciare anche qui sui Social. Noi lo faremo nelle sedi preposte.

“Abbiamo chiesto al presidente del Consiglio, Mario #Draghi, la cui autorevolezza è fuori discussione, di farsi promotore di un’iniziativa: il 30 e il 31 ottobre a Roma si terrà il G20, è la prima volta che si tiene in Italia, la prossima volta sarà nel 2041. E’ una grande chances per tutti noi, va inscritto all’ordine del giorno un punto fondamentale, sottolineare l’importanza di una nuova coalizione contro il terrorismo internazionale.

E’ un elemento difficile e importante che ruolo giocherà la Cina o la Russia dentro questo forum del G20, ma nel momento in cui l’Occidente ha fallito noi abbiamo il dovere come italiani di prendere un’iniziativa e di fare del G20 romano il luogo nel quale tornare a discutere di queste cose. Ovviamente questo non basta per l’immediata attualità relativa all’#Afghanistan, c’è bisogno che si creino corridoi umanitari, c’è bisogno che tutte le persone che hanno collaborato con gli occidentali siano messe in salvo, che a tutti i livelli internazionali, a cominciare dalla Nazioni unite, si garantiscano i diritti umani di chi, fidandosi dell’Occidente, ha vissuto questi venti anni in un modo che i Talebani non accettano.

Ma accanto a questo c’è bisogno di tornare a fare politica: per questo sono qui a chiedere alle forze politiche di non continuare a litigare su un tweet, su un post, di avere la forza, il coraggio di una grande discussione politica su questi temi. C’è bisogno di una discussione politica vera, non da populisti, sul futuro della politica estera di questo pianeta.

L’Italia ha una chances: la leadership di Draghi e il G20. Siamo all’altezza di questa sfida e facciamo sì che il Parlamento possa discutere di questi temi. Ciò che sta avvenendo in Afghanistan non può soltanto commuovere i nostri cuori, deve anche far muovere finalmente i nostri passi, nella direzione di un’Europa più forte e di un pianeta più capace di rispettare i grandi valori dell’uomo.” Matteo Renzi

Imbarazzante che tutta la sinistra si sia sottomessa a questo incapace, che ha governato con la destra, poi con la sinistra come fosse una cosa normale, che ha falsificato il suo curricula, personaggio ambiguo e doppia faccia, certo se i 5s riconoscono i narcotrafficanti devono uscire subito dal governo.Grazie Senatore.

“Conte non ha né visione politica, né capacità manageriali. Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione. Non può risolvere i problemi, ripeto non ha alcuna visione politica”.( Citazione pubblica di Peppe Grillo ) Nulla da aggiungere…su questo becero soggetto ha detto tutto Grillo.

Grillo aveva visto bene era mancante di visione politica …come volevasi dimostrare …attaccano Renzi quando è stato il Primo in senato ad esprimere un dissenso su Biden …si leggono commenti che graffiano sui vetri stellari

Mi chiedo come abbiamo potuto avere per più di un anno e anche il precedente governo giallo verde un uomo così stupido, un deficiente che dimostra ogni giorno di più la sua ignoranza, come Conte? Ma siamo sicuri che sia davvero laureato e avvocato? Come ha fatto ad arrivarci, si è comprato i professori come ha fatto per comprarsi i politici e deputati per non perdere la poltrona di presidente del sul coniglio (l’errore è voluto e non casuale)! Che uomo inetto senza dignità, senza identità, gonfio di boria per mascherare la sua ignoranza! Che ciechi siamo stati a non buttare fuori prima anche lui oltre Salvini! Quanti guai avremmo risparmiato all nostra povera Italia e a noi! Grazie Matteo Renzi, grazie Sergio Mattarella che ci avete dato Draghi! Vi saremo sempre grati !!!!

