Draghi preme per una posizione comune per evitare una crisi umanitaria. Il premier al lavoro per riunire il G20 ai primi di settembre. 2500 ex collaboratori afghani entro fine agosto in Italia. Polemiche su Conte.

In questo quadro di tatticismi strumentali ai quali non sembra che i partiti riescano a rinunciare, l’unico elemento positivo è il realismo di Draghi: cercare la massima convergenza possibile a livello internazionale, spingendo i suoi protagonisti su una linea umanitaria e di contenimento del pericolo destabilizzante del regime talebano.

Le cancellerie di tutto il mondo si muovono per gestire la crisi in Afghanistan. Il premier Mario Draghi è al lavoro per riunire i grandi della terra del G20 già nei primi giorni di settembre per rafforzare un approccio comune e un coordinamento con altri importanti partner come Russia, Cina e Turchia. Il presidente del Consiglio sente il francese Emmanuel Macron e il presidente russo Vladimir Putin, uno dei principali attori extraeuropei dopo la ritirata dell’Occidente dal Paese mediorientale, e si dicono d’accordo.

Entro la fine di agosto l’Italia vuol far rimpatriare gli ex collaboratori afghani, circa 2500, ma sul territorio, dove i talebani hanno preso il potere, le difficoltà non sono poche. E vi è molta apprensione per i flussi migratori che saranno in arrivo nelle prossime settimane. Il focus è sull’azione che la Comunità internazionale deve mettere in atto per favorire la stabilità in Afghanistan, ogni sforzo è volto a scongiurare una catastrofe umanitaria, a contrastare il terrorismo e i traffici illeciti e a difendere i diritti delle donne.

Come sempre Conte è l’uomo buono per tutte le stagioni, che dialogherebbe anche coi talebani, pur di strappare qualche like bipartisan. l’Immenso Statista non ci vede nulla di male a dare legittimazione al nuovo regime, che si è dimostrato così “distensivo” da aprire il fuoco sulla folla a Jalalabad e ad Asadabad. Si sa se Conte andasse in Afghanistan tornerebbe in pompa magna annunciando trionfalmente che la guerra è finita grazie a lui e portando con sé un paio di profughi per dire che, già che c’era, ha salvato molte vite umane. e il bello è che le bimbe e i bambi di Conte ci crederebbero e intonerebbero il solito “grazie Presidente”

PS:Tutto il mondo occidentale, anziché fare un mea culpa per l’intemerata senza successo in Afghanistan, invece di scusarsi per i miliardi di euro e dollari bruciati nella polvere afghana e infine dichiarare la sconfitta non solo militare ma anche “ideologica”, cosa fa? Costruisce una narrazione nuova nella quale può ergersi di nuovo come “salvator mundi”. Bruciati i “casus belli” della lotta al terrorismo e quella dei “diritti democratici al popolo afghano”, ora l’occidente tutto con a capo ancora gli USA hanno deciso che ci sarà una enorme crisi umanitaria in afghanistan. In effetti e’ passata meno di una settimana dalla dichiarazione di sconfitta USA/Europa e vittoria dei talebani e già lo scenario è chiaro: gigantesca crisi umanitaria, sostenere le ridotte anti-talebani nel Pashir e chiusura politica-economica-facebook-social-google etc. ai talebani. I quali ovviamente non è che chineranno il capo, ma si imbestieranno e accuseranno l’Occidente di tirannia e si tornerà al terrore-del-terrore. Come sempre ci si e’ dimenticati di chiedere alla maggioranza del popolo afghano se sono intenzionati a lasciare armi e bagagli e trasferirsi nel “democratico occidente”. Non si è verificato se a far parte della paventata crisi umanitaria e relativa migrazione saranno solo uomini (probabile) o famiglie intere e da qui intuire se gli uomini vogliono davvero affrancare le proprie donne dalla sharia oppure se vedono nell’occidente una opportunità di migliori guadagni. Come sempre, come accadde con la Siria, con la Bosnia prima e come accade con il Nord Africa noi (Italia) siamo in prima fila, a far arrivare ma siamo gli ultimi a garantire loro una vita perlomeno dignitosa. Ma che la nuova narrazione abbia inizio e che il silenzio cali tombale sulla debacle dell’occidente tutto in Medio Oriente.

