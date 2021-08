Il pensiero va ai 54 morti italiani nella missione in Afganistan, al loro sacrifico pianificato e considerato danno collaterale. Di cui nessuno parla. Da,un lato ci hanno fatto bere la storiella della difesa dei diritti umani mentre poi, nella realtà l’unica finalità erano gli affari. Non so cosa ci sia davvero dietro il ritiro degli Usa, non so quanto c’entrino Russia e Cina, se alle spalle di tutto ci sia un accordo internazionale sulla pelle della gente o meno, perché, fondamentalmente, nulla più potrebbe sorprendermi.

Però mi era prima, e mi è adesso ancora di più, ben chiara una cosa, che dovrebbero comprendere tutti, ovvero che non esiste e non esisterà mai guerra che non sia dettata da ragioni economiche. Non esiste lotta al terrorismo, non esiste esportazione della democrazia, non esiste liberazione di un popolo dalla oppressione, non esiste tutela dei diritti umani che potrà mai essere causa scatenante di una guerra. Esistono solo, biecamente, affari, denaro, ed interessi geopolitici.

Che di questo siano consapevoli tutti quelli che, in buona o mala fede, appoggeranno la prossima spedizione occidentale in qualche nuovo sfortunato paese che, per quattrini e potere, decideremo di “andare ad aiutare a casa loro”

LA CINA “CACCIA” GLI USA DA KABUL

C’è tanto da riconsiderare in quel che sta accadendo in Afghanistan. Una storia che parte negli anni Ottanta, quando la laica Repubblica Democratica di quel Paese, socialista e vicina all’Unione Sovietica, fu spazzata via dai Mujaheddin, finanziati e armati proprio dagli americani. A loro sostegno anche Osama Bin Laden, poi al soldo della CIA, indiretta creatrice di quello che sarebbe divenuto il nemico degli USA: Al Qaida. Leggete la trama di Rambo III, terzo episodio della saga uscito nel 1988, dedicato “al valoroso popolo afgano” e dipanato su quel conflitto tra USA e URSS in terra afghana, per intuire cosa accadeva in quegli anni dietro le quinte.

A prendere il potere furono i talebani, e almeno del 1999 gli Stati Uniti iniziarono a “trattare” con loro per trovare un accordo: l’America propose il riconoscimento formale del regime di Kabul, con tanto di sostegno economico, in cambio del controllo da parte delle multinazionali statunitensi del petrolio sugli oleodotti e sui gasdotti da realizzare in Asia centrale. Trattative senza risultato, con i talebani che ponevano ostacolo alle compagnie petrolifere occidentali. E allora l’Amministrazione Clinton, nell’autunno del 2000, decise che avrebbe occupato l’Afghanistan.

Poi venne l’11 settembre, quello storico del 2001, una tragedia improvvisa quanto ricca di ombre, tantissime. Fu il motivo per muovere guerra all’Afghanistan all’indomani dei fatti tragici di Manhattan; una guerra di aggressione voluta da George W. Bush, nuovo presidente USA, un petroliere con ministri e collaboratori provenienti dal suo stesso settore e da quello delle armi. Vi si accodarono tutti i Paesi occidentali, Italia compresa, e pazienza se per Costituzione il nostro paese ripudiava la guerra dal 1946. Altre vittime civili, a Kabul e dintorni, si aggiunsero a quelle di New York.

Oggi si parla di fallimento di quella guerra, di fallimento delle democrazia occidentale esportata, ma bisognerebbe chiedersi se davvero importasse qualcosa della democrazia afghana a chi era interessato al petrolio.

Per finanziare vent’anni di presenza in Afghanistan gli Stati Uniti hanno speso complessivamente oltre 2 mila miliardi di dollari. l’Italia ha contribuito con 8,5 miliardi di Euro. A guadagnarci sono state le industrie delle armi e le banche, non altri.

I funzionari del governo USA erano talmente sciocchi da spendere così tanti soldi al fine di diffondere la democrazia in terra straniera, mentre l’economia americana si sgretolava e quella cinese avanzava?

Dopo 20 anni gli americani levano le tende dall’Afghanistan. Succede perché l’America è un impero in decadenza, mentre economie più dinamiche sorgono al suo posto. La Cina, appunto, molto più vicina al l’Afghanistan e non per caso alleata con i talebani, che riceve in via diplomatica in casa propria. Mentre il resto del mondo fugge da Kabul, Pechino lascia aperte le sue ambasciate e si prepara a influenzarne il futuro per proteggere i suoi interessi in Afghanistan, insieme a Mosca. Nel 2013, ad esempio, ha lanciato la nuova via della Seta, e ora i talebani sono interessati a guidare l’Afghanistan, un paese strategico nel “cortile di casa” di Pechino, cioè l’Asia Centrale. L’epoca degli interessi USA in quell’area è finita per sempre. Il mondo non è più quello di 20 anni fa, ed è soprattutto la Cina ad essere completamente diversa. Biden ha detto che la Cina avrebbe voluto vedere gli americani impantanati in eterno in Afghanistan a dilapidare risorse economiche. Non conveniva proprio per niente, ed ecco giunto il momento di smammare.

Dunque, dopo una guerra di rapina finalizzata al saccheggio dei giacimenti energetici, in Afghanistan come in Iraq, gli Stati Uniti vanno via restituendo il potere nelle mani di coloro ai quali l’avevamo strappato. Vanno via perché la Cina, lì, è diventata molto più forte, e i loro interessi si sono spostati verso l’Indo-Pacifico, per contrastare quella che è la vera minaccia per gli USA: la stessa Cina. Che poi, mio personale pensiero, è il Paese da cui è partita la pandemia che ha messo in ginocchio l’economia occidentale. Chiamatela casualità, se volete.

LA CINA "CACCIA" GLI USA DA KABUL

