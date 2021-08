LA DIFFERENZA TRA UN LEADER (DRAGHI) E IL NULLA (CONTE) oggi s’è palesata a tutti la differenza tra un Leader di cui l’Italia ha bisogno davvero e il nulla travestito da gentiluomo.

#Draghi che ha detto:

“Il futuro per l’Italia è fatto di difesa dei diritti fondamentali, di difesa dei diritti delle donne, di protezione di tutti coloro che si sono esposti in questi anni nella difesa di questi diritti in #Afghanistan. Il #G20 offre una sede naturale dove poter avviare questa opera di collaborazione. Quest’anno come presidenza noi siamo pienamente impegnati nel predisporre, nel costruire, una sede appropriata per questa collaborazione.”

#Conte che ha detto:

“Necessità di un serrato dialogo con il nuovo regime talebano, che si è dimostrato abbastanza distensivo”

Tra i due chi scegliereste? Chi difende i valori di democrazia e libertà del #mondoLibero (cioè Draghi) o chi vuole trattare e dialogare con i #talebani che i diritti non sanno neppure cosa siano?

Io scelgo Draghi e ancora Draghi e si, fatemelo dire, scelgo anche chi ci ha dato la possibilità di sostituire Conte con Draghi.

A Bettini&Company lascio volentieri il novello david dei #progressisti che amoreggia con i Taliban della Sharia che non mi pare essere la quint’essenza del progresso eh..

PS: Essendo Conte abituato a dialogare con Grillo, i talebani devono sembrargli ragionevoli, anzi distensivi. Tenete presente che prima di conte, un altro dello stesso gruppo, un altro esperto in politica estera, asseriva che con l’Isis occorresse dialogare. li fanno così. il ministro degli esteri, stando zitto impegnato ai bagni, ha fatto meglio figura. Fortunatamente in questo momento a palazzo Chigi c’è il presidente Draghi. E di questo ricordatevelo sempre dobbiamo ringraziare RENZI E ITALIA VIVA E NESSUN ALTRO. Non posso immaginare se ancora ci fosse stato Il sig. Conte.

