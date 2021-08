La Sardina , uno che non ha mai lavorato, un grillino rosso. Italia ostaggio di animaletti, grilli e sardine, ma secondo voi cosa pensano di noi i talebani? In una Bologna non dico degli anni che furono ma nella pur normalità di oggi, Sartori non sarebbe nemmeno apparso all’orizzonte politico di sinistra. Ma si sa ora il PD +M5S è più DC della vecchia balena bianca perciò l’ennesimo inutile può fare strada. SONO! Ideologie di 50 anni fa per nulla riformiste, che nulla dovrebbero a che vedere con un centrosinistra moderno mischiate con qualche cialtronata petalosa tipo lo stadio da frisbee. E poi anche basta con sta storia che sono stati loro a far vincere Bonaccini. Bonaccini ha vinto perché è uno dei politici italiani più preparati in assoluto, dopo RENZI. Stai tranquillo Carlo, tanti ragazzi sono molto delusi da queste Sardine, senz’anima e senza coerenza. L’ennesimo movimento pe’ sistema’ li cazzi loro e al Popolo niente! Tanti ex sardine romane voteranno per Calenda! Il Pd inizia a rendersi conto che Gualtieri potrebbe non vincere. Sapete, loro ci arrivano a capire le cose; ci arrivano in roaming, ma ci arrivano. Dunque la prima cosa che hanno fatto dire al ragazzino incompetente, è una sparata delle sue contro colui che è il vero incubo del Pd a Roma. Vedete Repubblica che tipo di crociata sta facendo. Ma Scusate ma Santori non è quello che aveva definito tossico il PD? Si ma cambiano i tempi e le ambizioni personali!! Siamo proprio là vergogna del mondo, Prima 5 stalle scappati dà un circo equestre, ora sardine scappati dal Mar nero sotto ordine di ciausescu. Che brutta fine che farà il PD .

Calenda e Santori, scontro a “pedate” su candidatura con Pd

Botta e risposta tra Carlo Calenda e Mattia Santori sulla candidatura del leader delle Sardine con il Pd alle Comunali di Bologna. Tutto parte da un tweet del leader di Azione che punzecchia anche il segretario del Partito Democratico. “Per carità Enrico Letta sono fatti vostri e non miei, ma candidare un ragazzotto senza arte né parte, che vuole darvi la sveglia e sorvegliare la vostra purezza ideologica ti sembra una buona idea? Opterei per pedata nelle chiappe (metaforica)”, scrive Calenda.

Non si è fatta attendere la risposta di Santori: “Io mi sto candidando da indipendente volendo dare un contributo alla mia città come consigliere comunale. Che dire di un signorotto con arte e soprattutto con parte, che ha avuto una pedata (non metaforica) per arrivare dov’è arrivato?”, ribatte su Facebook il leader delle Sardine. “Un signorotto -aggiunge- che dopo esser stato bocciato alle elezioni del febbraio 2013, viene nominato qualche mese dopo addirittura viceministro? Un signorotto che si è fatto eleggere, da iscritto, nelle liste del Pd per poi creare il suo partitino personale, dovrebbe esimersi dal dispensare consigli non richiesti”. “Nel mentre -conclude la ‘sardina’ – confido nelle pedate (metaforiche) dei romani…”.

Calenda e Santori, scontro a “pedate” su candidatura con Pd ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo