Grande Renzi sei un grande anche a sopportare le persone moleste !!!!!

“Entriamo al terzo piano di Palazzo Chigi. Erano quattro anni che non ci tornavo. L’ultima volta che avevo preso quell’ascensore mi ero dimesso in una notte di dicembre del 2016. Non provo nessuna emozione particolare e me ne compiaccio: devo aver superato il momento della nostalgia, mi dico. (…) Noto invece con una punta di malizia che sono stati fatti costosi lavori di ristrutturazione interna. Li avevo bloccati durante il mio governo perché, pur non amando il «giallo Silvio» — così chiamavo io l’arredamento dell’appartamento presidenziale curato e pagato personalmente da Berlusconi —, l’idea che si spendessero soldi pubblici per togliere ciò che era stato appena messo a proprie spese da un predecessore mi sembrava poco rispettoso del contribuente. Quelli che dovevano aprire il Palazzo come una scatoletta di tonno e tagliare gli sprechi, invece, iniziano ritinteggiandolo e riarredandolo a spese del contribuente. Pensandoci bene, mi dico divertito, è già una metafora della loro politica. Dovevano scardinare tutto, hanno solo tolto la carta da parati perché non di loro gradimento.

Il tavolo politico, invece, è presieduto da Conte e composto da Zingaretti, Roberto Speranza, Vito Crimi e il sottoscritto. È il nostro primo incontro. Sarà anche l’ultimo, nei fatti. Ma tutti fanno uno sforzo per sentirsi a proprio. agio. (…) Il clima sembra buono, dunque. Zingaretti va giù pesante. Parla dei ritardi nelle infrastrutture, facendo riferimento ad alcuni dossier bloccati segnalatigli dalla sua macchina regionale. E chiude duro: c’è bisogno di una svolta, di un salto di qualità, di un cambio di passo.

lo non ho bisogno nemmeno di intervenire a lungo. Dico solo un paio di cose, che poi esplicito in modo trasparente nei giorni successivi in messaggi pubblici sui social e in tv. La prima: «Molto buone le notizie sui vaccini finalmente in arrivo. Chiedo al Governo di preparare per tempo il piano di distribuzione. Non facciamoci trovare impreparati. Non facciamo come con le mascherine e i banchi a rotelle, i ventilatori cinesi. Organizzare bene si può, non perdiamo tempo». (…)

Chiedo di coinvolgere l’esercito nella gestione dell’emergenza, domando perché la protezione civile sembra sparita dai radar dopo qualche tensione — si dice — con la struttura del commissario Arcuri. Dico esplicitamente che Arcuri non è Superman e che almeno sui vaccini si deve cambiare interlocutore. Vengo rassicurato a parole da Conte che garantisce — anche a me, come fossimo in diretta Facebook — che il piano c’è, il Governo è pronto e andrà tutto bene. Vengo rassicurato a parole, insomma, ma scoprirò, dopo qualche settimana, di essere totalmente ignorato nei fatti. “

